بني سويف تنفذ حلمة توعية لغرس ثقافة ترشيد المياه

شارك فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف، فى برنامج (جلسات الدوار) التى ينفذها المجلس القومى للمرأة بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

يأتى ذلك بتوجيهات من المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بضرورة التواصل الدائم مع المواطنين والتعاون المستمر مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة من أجل غرس ثقافة الترشيد للمياه فى كل أسرة .

وعقد لقاء توعوى بالمسجد الكبير بقرية البرج وبدأ اللقاء بالتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تعد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التى تسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وخاصة فى القرى المصرية .

وحرص الفريق، على التوعية بأهمية ترشيد المياه والضرورة الملحة للترشيد وخاصة فى فصل الصيف، وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى مع إقتراب عيد الأضحى المبارك وضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكة الصرف الصحى.

وقام فريق التوعية بحملة طرق أبواب بالقرية للتعريف بالخدمات المقدمة من الشركة والعدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه و 125 الخط الساخن للإبلاغ عن أى مشكلة تخص المواطنين على مدار اليوم .

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