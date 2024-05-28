أيرلندا تحول قنصليتها في رام الله لسفارة وتستعد لتعيين سفير

أعلنت دولة أيرلندا عن تحويل قتصليتها في مدينة رام الله بالضفة الغربية إلى سفارة وأنها تستعد لتعيين سفيرًا دائمًا لدولة فلسطين، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة العربية.

وأوضحت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء، أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين سيتيح رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في رام الله إلى سفارة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كان وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، أكد أن بلاده ستتخذ خطوات ملموسة مع النرويج وإسبانيا لتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، مستنكرا فى الوقت نفسه الهجوم الإسرائيلى على مخيم للنازحين شمال غرب رفح، والذى أسفر عن سقوط ضحايا من النساء والأطفال.

وقال مارتن ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه النرويجي إسبن بارث إيدي، والإسباني مانويل خوسيه ألباريس، من بروكسل ـ إن الهجوم الذي وقع بالأمس مستهدفا أحد مخيمات النازحين في رفح ينتهك القانون الدولي.

قال وزير خارجية ودفاع إيرلندا ميشال مارتن إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات مهمة حول فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.

وقال مارتن للصحفيين عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد: "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية"، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات".

وأضاف: "كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مع وجهات نظر واضحة مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بتلك الأوامر المؤقتة لفتح المعبر الحدودي مع رفح ووقف عملياتها العسكرية في رفح".

وأوضح مارتن أن "أحد الاستنتاجات كان عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإثارة مخاوفنا الجسيمة والسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة"، مشددا على أن "المساءلة مهمة جدا".