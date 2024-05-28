المنتخب الأوليمبي يضم العسقلاني وفايد ومظهر استعدادا لوديتى كوت ديفوار

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى استدعاء ثلاثة من اللاعبين المحترفين وهم اياد العسقلانى وعمر فايد و بلال مظهر استعدادا لأداء مباراتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره القادم بالقاهرة .

ويقام المعسكر فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة .

وعقد أمس الجهاز الفني ل المنتخب اجتماعه الطبيعي قبل انطلاق كل معسكر وشهد وقوف ميكالى على آخر الاستعداد لمعسكر يونيو واستمع لكل أفراد الجهاز المعاون كل فى تخصصه .

وحضر الاجتماع من الجهاز المعاون كل من : محمود حرب المدير الادارى وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب حراس المرمي وليونياردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم ومحمد مونجي الادارى و محمد عبد الحكيم واحمد شوقي المدلكين وعيد سليمان مسئول المهمات و ياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي .