جنايات سوهاج تعاقب شقيقين بالمشدد 10 سنوات لاستعراض القوة وإحراز سلاح ناري

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمها بمعاقبة المتهمين "ت . ع . م" 28 سنة عامل، وشقيقه "ع . ع . م" عامل، يقيمان بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة إحراز سلاح نارى "بندقية آلية" بدون ترخيص، وإطلاق النار، وترهيب واستعراض القوة مع المجني عليه "س . م . ا" عامل، بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغا من المجني عليه بقيام المتهمين بإطلاق النار عليه وعلى سيارته لترهيبه واستعراض القوة .

ومن خلال التحريات تبين صحة البلاغ وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم استعراض القوة مع المجني عليه لتخويفه وترويعه وبث الرعب في قلبه بأن قاما بإطلاق النار على ممتلكاته وسيارته بغرض إلحاق الأذى به والأضرار بممتلكاته .

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

وفي سياق آخر شهد قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال نتج عنها إصابة عامل بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى وعمه بجرح رضي أعلى الحاجب وآخر بالكتف الأيمن طرف أول وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وإصابة مبيض محارة بجرحين قطعتيين بالرأس طرف ثان وجرى نقله لمستشفى جرجا العام لتلقي العلاج وتمكنت وحدة مباحث المركز من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ا . ا . ع" 32 سنة عامل مصاباً بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى وعمه "رمضان . ا . ع" 62 سنة صاحب محل بقالة مصاباً بجرح رضي أعلى الحاجب الأيسر وآخر بالكتف الأيمن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وطرف ثان "محمود . ش . م . ع" 32 سنة مبيض محارة مصاباً بجرحين قطعيين بالرأس وتم نقله لمستشفى جرجا العام وشقيقه "عبد الجبار . ش . م . ع" 42 سنة عامل[ نجلي خالة الأول من الطرف الأول ] الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول [ سكين ] وبحوزة الأول من الطرف الثاني [سكين ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب لهو الأطفال، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .