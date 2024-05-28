تنفيذ أول حقل إرشادي لإنتاج خرائط خصوبة التربة بدمنهور

نفذ معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، أول حقل إرشادي بمركز دمنهور –زاوية غزال –جمعية نصار لتطبيق نتائج المشروع القومي" لإنتاج خرائط خصوبة التربة لتقديرالاحتياجات السمادية للمحاصيل بالوادي والدلتا".

جاء ذلك بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، لوضع السياسة السمادية لمقررات أسمدة المحاصيل الاستراتيجية، وترشيد إستخدام الأسمدة الازوتية بغرض خفض إنبعاثات الاحتباس الحراري، وتقليل غسيل الأسمدة الازوتية مع مياه الري مما يحفظ البيئة من التلوث.

وأكد الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة، أنه لابد من وضع السياسة السمادية لمقررات أسمدة المحاصيل الاستراتيجية، وترشيد إستخدام الاسمدة الازوتية بغرض خفض إنبعاثات الاحتباس الحراري وتقليل غسيل الاسمدة الازوتيه مع مياه الري مما يحفظ البيئة من التلوث، وضبط معدلات التسميد للوصول الي النسبة العالمية للاتزان بين العناصر السمادية الكبري في التربة المصرية، ما ينعكس بتوفير عملة صعبة للدولة المصرية، وكذلك تعظيم إنتاجية المحاصيل من وحدة الارض والسماد لتحقيق الامن الغذائي وزيادة العائد الاقتصادي.

وإشار إلى أنه تم وضع آلية التطبيق كانت عن طريق تخفيض نسبة 10 % من المقرر السمادي في الاراضي ذات المحتوي المتوسط من عنصر النتروجين والتي أظهرته مخرجات خريطة الخصوبة وكذلك تخفيض نسبة 15 % من المقرر السمادي في الاراضي ذات المحتوي المرتفع من عنصر النتروجين والتي اظهرته مخرجات خريطة الخصوبة، وتم تنظيم يوم حصاد لمحصول القمح - صنف جميزه 95 .

ومن جانبة أكد المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن النتيجة المتحصل عليها كانت كالتالي:

أولا: في الاراضي ذات المستوي المرتفع من عنصر النتروجين (80 جزء في المليون).

وكانت الانتاجية 25,8 أردب/فدان في حالة نسبة التخفيض 15% (64 وحدة نتروجين /فدان) بما يعادل تخفيض 32 كيلو علي صورة نترات الامونيوم بالمقارنة 25 أردب /فدان في حالة المقرر السمادي الموصي به (75 وحدة نتروجين/فدان) بنسبة تخفيض 64 وحدة نتروجين /فدان

ثانيا: في الاراضي ذات المستوي المتوسط من عنصر النتروجين (60 جزء في المليون).

ولفت وكيل وزارة الزراعة، إلى أن الانتاجية 25,0 أردب/فدان في حالة نسبة التخفيض 10% (68 وحدة نتروجين/فدان) بما يعادل تخفيض 21 كيلو علي صورة نترات الامونيوم بالمقارنة 25,0 أردب /فدان في حالة المقرر السمادي الموصي به (75 وحدة نتروجين/فدان).

وأشارمدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة، إلى أن تركيز الأرض من عنصر النتروجين في الحقل ذات المستوي المرتفع من عنصر النتروجين (80 جزء في المليون قبل الزراعة) كان بعد الحصاد 79 جزء في المليون وبالتالي لم يحدث نقص ملموس في مخزون التربة من عنصر النتروجين وهذا راجع الي الممارسات الزراعية للفلاح مثل التسميد العضوي .

ترشيد استخدام الأسمدة

وبالرغم من ترشيد استخدام التسميد المعدني (السماد النتروجيني) وجد زيادة في إنتاجية الفدان بمعدل 0.8 أردب /فدان مما ادي الي زيادة دخل المزارع الي 1800 جنيه (سعر الاردب لهذا الموسم هو 2000 جنية). وتوفير 160 جنيه في الفدان (سعر الشكارة لنترات الامونيوم 250 ج المدعم). في الاراضي ذات المستوي المرتفع من عنصر النتروجين وتوفير 105جنيه في الفدان (سعر الشكارة لنترات الامونيوم 250 ج المدعم). في الاراضي ذات المستوي المتوسط من عنصر النتروجين دون المساس بالانتاجية.

وأوضح أن تركيز الأرض من عنصر النتروجين في الحقل ذات المستوي المتوسط من عنصر النتروجين (60 جزء في المليون) كان بعد الحصاد 58 جزء في المليون وبالتالي لم يحدث نقص ملموس في مخزون التربة من عنصر النتروجين وهذا راجع الي الممارسات الزراعية للمزارع مثل التسميد العضوي، وتم التأكيد أنه سيتم إستكمال هذا المشروع العام المقبل فى نفس الأرض الزراعية بمركز دمنهور