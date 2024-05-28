غدا.. انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لمصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام
أعلن الناقل الوطني مصر للطيران عن إنطلاق أولي أفواج حجاج بيت الله الحرام لجمهورية مصر العربية علي متن اسطول الشركة الوطنية غداً الموافق الأربعاء 29 يونيو في تمام الساعة 07:00 علي رحلة رقم MS1693 لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية.
وسوف تسير الشركة في أول أيام التفويج عدد 16 رحلة جوية للأراضي المقدسة وذلك بواقع 6 رحلات جوية إلى جدة و 10 رحلات جوية إلى المدينة المنورة من بينهم 4 رحلات جوية لنقل حجاج باماكو وكوناكري ورحلة من برج العرب لجدة لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية وقرعة المنوفية بعثة وزارة الداخلية وحج أفراد وعمل.