وفاة الشاعر اللبناني محمد ماضي

رحل الشاعر اللبناني الكبير أحمد ماضي عن عالمنا، منذ قليل، حسب ماأعلنه نجله أحمد ماضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

نعى الشاعر اللبناني أحمد ماضي، والده الشاعر اللبناني محمد أحمد ماضي، قائلًا :"إنا لله وإنا إليه راجعون، ألله يرحمك يا حبيب عمري".

موعد ومكان العزاء، كتب:" تقبل التعازي بعد الدفن للرجال والنساء، في منزله الكائن في برج أبي حيدر، محطة بدران، مشروع الآنوار، والثاني والثالث، في قاعة ذي النورين بشارة الخوري، عقب صلاة العصر، وتقبل التعازي يومي الجمعة والسبت، في قاعة مسجد الزعتري، شارع رياض الصلح، عقب صلاة العصر".

الشاعر الراحل محمد ماضي، يعد من أبرز شعراء الأغنية اللبنانية، وغنى من كلماته، نخبة من أبرز رموز الأغنية، ومنهم ملحم بركات،راغب علامة، سميرة توفيق، نجوى كرم، علاء زلزلي، زين العمر، وائل كفوري، وائل جسار، فضل شاكر، وغيرهم.