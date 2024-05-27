السفير خطابي : الدورة ٥٤ تتابع التحرك الإعلامي العربي في الخارج وتواصل دعم فلسطين

أعلن السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أن على رأس مشروع جدول الأعمال في الدورة 54 لمجلس وزراء الاعلام العرب، مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية التي تظل في قلب الانشغالات العربية، وخاصة في سياق التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة الي متابعة المعهد العربي لصحافة السلام، وتوصيات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

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جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام المساعد في أعمال الدورة العادية "101" للجنة الدائمة للإعلام العربي التي تعقد بمملكة البحرين ، واستعرض خطابي مشروع جدول أعمال اللجنة، والذي يشمل تنفيذ قرارات قمة البحرين بما في ذلك الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب التي تتطلب- بعدما تم اعتمادها من القمة- تفعيل خطتها التنفيذية المرحلية 2024-2027 بشراكة مع الأطراف المعنية وبمنظور شمولي واستباقي.

وصرح السفير خطابي أن الدورة تتابع أيضا خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك اعتماد النظام الأساسي للمرصد والمنصة المدمجة ، والذي يهدف إلى رصد صورة العالم العربي في الخارج ووضع الآليات الكفيلة بمواجهتها من خلال إنتاج المحتوى الإعلامي، بالإضافة الي تقديم تقارير وتحليلات موثوقة وموضوعية للمساهمة في صنع القرار الإعلامي، لافتا ان المرصد يعتبر أداة هامة لتعزيز الوعي الإعلامي وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الإعلامية المعاصرة.

وأوضح السفير خطابي أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي ستنكب على تدارس أفضل السبل لتنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وذلك في ضوء اعتماد القمة العربية العادية (33) بمملكة البحرين على هذه الاستراتيجية ، و اعتماد توصيات الملتقى الأول للمؤثرين وصانعي المحتوى في مجال التنمية المستدامة.

وأضاف خطابي أن اللجنة ستقوم باتخاذ الخطوات الهادفة لاستكمال ملف التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، ومواصلة الجهود الرامية لنشر الثقافة الإعلامية البيئية، وتعزيز دور المرأة العربية في وسائل الإعلام ، واعتماد ميثاق الشرف الإعلامي العربي بعد إثرائه بأحكام جديدة تمشيا مع مبادرة الأمانة العامة ومقترحات الدول الأعضاء بشأن ادماج البُعد الانتخابي في متابعة الاستحقاقات الانتخابية على المستوى الإعلامي.

واشار انه سيعلن رسميا على هامش الدورة عن الفائزين بجائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها الثامنة والتي تشمل فئات الأعمال التلفزيونية والاذاعية والصحافة المكتوبة والإعلام الرقمي حول موضوع" إعلام الازمات والكوارث والمخاطر “بمساهمة ما يزيد عن 100 من الاعمال عرضت على لجنة خاصة من الدول الاعضاء برئاسة الكويت -الدولة الراعية للجائزة – والتي فيما وراء قيمتها المادية تحمل رمزية كبيرة باسم الجامعة العربية.

تستضيف البحرين ، بالتعاون بين قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ووزارة الإعلام، الدورة 54 لمجلس وزراء الاعلام العرب، وتشارك الأمانة العامة بوفد يترأسه السفير أحمد رشيد خطابي ،وعضوية وزير مفوض فالح المطيري مدير الأمانة الفنية، و عبد المنعم السباعي عضو الإدارة، بحضور وزراء الإعلام في الدول العربية ومن يقوم مقامهم، ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الاعلام.