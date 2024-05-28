وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر العلمي السنوي لكلية الهندسة جامعة عين شمس

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الذي نظمته كلية الهندسة جامعة عين شمس تحت عنوان "يوم العلم".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي والفني، وعدد من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأعرب وزير التعليم العالي عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث، مشيرًا إلى الدور البارز الذى تقدمه كلية الهندسة ضمن المنظومة التعليمية في تقديم خريجين مُتميزين ومؤهلين بأعلى الجدارات في هذا المجال الحيوي، لافتًا إلى تفوق العديد من خريجي تلك الكلية العريقة في مجالات العمل على مدار الأجيال المُتعاقبة.

ونوّه وزير التعليم العالي بإسهامات كلية الهندسة في خدمة المشروعات القومية على مدار تاريخها، لافتًا إلى الاعتزاز بما تُمثله الكلية من نموذج مثالي بين مؤسسات التعليم العالي يقوم على نظام احترافي في إدارته، مؤكدًا أن فترة عمادته للكلية كانت استكمالًا لهذا النظام القائم على التفكير الإبداعى ووضع رؤية مُحددة والتعامل مع المُتغيرات ومُستجداتها وتطويرها وحل المشكلات.

وقدم وزير التعليم العالي الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر وللحضور من الأساتذة الأجلاء، وسعادته بالمشاركة فى تكريم الأساتذة الرواد الدفعات من (1965 - 1968)، مشيدًا بإسهاماتهم في خدمة التعليم الهندسي، وخدمة هذا المجال من خلال رحلة عملهم الطويلة، معربًا عن تمنياته بأن تخرج جلسات المؤتمر بنتائج مُثمرة تُساهم في تطور وتقدم العلوم الهندسية.

استراتيجية التعليم العالي ورؤية مصر 2030

وقدم وزير التعليم العالي محاضرة حول استراتيجية التعليم العالي ورؤية مصر 2030، موضحًا الجهود التي تم بذلها في وضعها من دراسة دقيقة لاحتياجات المجتمع الأكاديمي والبحثى لتطوير التعليم، ثم تشكيل لجنة للحكماء من كل مؤسسات التعليم العالى المختلفة وممثلين للمجتمع والوزارات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، لأجل الوصول لخطة إستراتيجية قادرة على تلبية الطموحات بالنهوض بالعملية التعليمية وبمستوى المؤسسات التعليمية والبحثية وربطها بالمجتمع، وبرؤية التنمية المُستدامة للدولة ككل، مُنوهًا بمبادرة "تحالف وتنمية" لربط الجامعات مع المؤسسات الصناعية والمجتمعية لخدمة أهداف التنمية فى كل إقليم.

وأشار الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة إلى اعتزاز الجامعة بكلية الهندسة والتى شكلت هي وكليات الطب قاطرة للجامعة ضمن باقى الكليات العريقة التي تأسست بها جامعة عين شمس، مشيدًا بمُساهمات الكلية في خدمة عملية النهضة الشاملة التي تشهدها مصر، وتحقيق طفرة صناعية وتنموية في مختلف المجالات ذات الصلة بالعمل الهندسي، معربًا عن سعادته بالمشاركة في لمسة الوفاء التي يُقدمها المؤتمر اليوم لعدد من الأساتذة الأجلاء بالكلية.

واستعرض الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية في كلمته الإنجازات التي حققتها الكلية خلال العام 2023 - 2024، في العديد من المجالات منها إعداد لوائح تدريسية جديدة تواكب أحدث مُتطلبات جودة التعليم وسوق العمل سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى الاعتماد المحلي لكافة برامج الكلية والاعتماد الدولى لعدد 6 برامج، وكلك تنظيم المؤتمر الدولي الأول لهندسة عين شمس تحت عنوان "المدن الذكية - رؤية مستقبلية"، مضيفًا أن الكلية فازت بالمركز الثاني كأفضل كلية خلال مشاركتها لأول مرة بمسابقة التميز الحكومي، فضلًا عن توقيع وتنفيذ العديد من البروتوكولات مع جامعات أمريكية وأوروبية وصينية لدعم التبادل العلمى والطلاب، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية في إطار دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتطوير الشامل للمباني والبنية التحتية للكلية.

وعلى هامش الفعاليات، تم عقد ندوة حول نظم الطاقة والحلول الذكية والمُستدامة، وفى ختام المؤتمر، تم تكريم الفائزين في مسابقة أفضل رسالة علمية "ماجستير - دكتوراة".