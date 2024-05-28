قافلة بيطرية من جامعة الزقازيق لعزبة البحر ضمن مبادرة «حياة كريمة»

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، قافلة بيطرية شاملة لعزبة البحر مركز الزقازيق بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة.

ونفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وشارك في القافلة التي تمت تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبداللطيف مدير المستشفى البيطرى والدكتور إبراهيم الشبراوي على شوالي، والدكتور أحمد علاء الدين أحمد صفوت.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على ١٩٢ حالة حيوانات، ٢٠٧٥ حالة طيور وأرانب، وتم التشخيص وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً، في إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية.

يشار إلى أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

وفي سياق متصل، قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن مديرية الطب البيطري بالشرقية نظمت ورشة عمل بعنوان «مجهودات أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام ٢٠٢٤م»، بحضور كل من: مديري الإدارات الخارجية بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والمجازر بالإدارات الخارجية، وأطباء بعثة الحج لهذا العام ٢٠٢٤م، وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية، وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأشار مدير المديرية إلى أهمية دور الطبيب البيطري فى بعثة الحج، وذلك من خلال ترأسه لبعثة الحج لعام ٢٠٢٣م بإلقاء بعض التعليمات الهامة لتطبيقها من قِبل أطباء بعثة الحج لعام ٢٠٢٤م

وألقى الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة العامة محاضرة عن تدريب الأطباء البيطريين المشاركين في البعثة الرسمية لوزارة الزراعة العام لهذا العام ١٤٤٥هجرى، حيث يحظى الأطباء البيطريين على ثقة السلطات السعودية وإدارة البنك الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، لذلك نحرص على وجود عدد كبير منهم في مشروع «الأضاحي».

وألقى الدكتور عماد يوسف كبير أطباء التفتيش بالمجازر محاضرة عن مهام طبيب المجزر، استعرض فيها استراتيجيات العمل داخل المجازر، وآداب الذبح طبقا للشريعة الإسلامية وكيفية اختيار الأضحية.