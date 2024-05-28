«إيفا فارما» تحصل على اعتماد دواء جديد في كندا ضمن خطتها لزيادة صادراتها دوليًا

تمكنت شركة إيفا فارما، الشركة الرائدة في مجال الأدوية والبحث العلمي، من تحقيق إنجاز كبير بالحصول على اعتماد دواء «أوندانسيترون» في كندا، وذلك ضمن الخطوات الطموحة التي تتخذها الشركة لتوسيع حجم أنشطتها على المستوى الدولي.

ويعتبر دواء «أوندانسيترون»، هو مستحضر طبي مضاد للغثيان والقيء، ويستخدم سواء في الحالات العادية أو الشديدة مثل بعد العمليات الجراحية، أو أخذ علاجات قوية مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي.

وقال الدكتور نيكولاس بوج، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والتصدير للأسواق الأوروبية وأمريكا وكندا بشركة إيفا فارما، إن نجاح الشركة في تسجيل الدواء وغيره من المستحضرات العلاجية في دولة كندا وغيرها من الدول المتقدمة، دليل على اتباع شركة إيفا فارما أعلى معايير الجودة العالمية في تصنيعها للتداول سواء داخل مصر أو أكثر من 40 دولة حول العالم.

وأضاف، في تصريح له اليوم، أن قيادة الشركة حريصة على توسيع نطاق أعمالها والوصول للعالمية، عبر تصنيع المنتجات في مصر وفي عدة دول أخرى بأفضل معايير الجودة العالمية، مع تسجيل عدد من المستحضرات الدوائية في دول مختلفة، بما يعزز من وصول الشركة لأسواق عالمية مختلفة.

ولفت إلى أن شركة إيفا فارما تتخذ خطوات أخرى للتوسع في السوق العربية والشرق الأوسط وعدد من الدول الغربية، في إطار خطتها للوصول إلى العالمية، وهي الخطوات التي سيتم الإعلان عنها في حينه.

وتأسست شركة إيفا فارما، عام 1997 في مصر، وتعد من أكبر شركات صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إحدى الكيانات القوية والمؤثرة التابعة لـ«إيفا جروب»، والتي تمتلك تاريخًا في السوق الدوائي منذ ما يقرب من 100 عامًا.

وتُصدر شركة إيفا فارما، بعض من منتجاتها إلى دول غربية، مثل الاتحاد الأوروبي وكندا، وتنتج أكثر من 140 نوعًا من المستحضرات الدوائية في مختلف المجالات العلاجية.

وحصلت شركة إيفا فارما، في وقت سابق، على اعتمادات من الهيئات الدوائية الإقليمية والدولية مثل وكالة الأدوية الأوروبية ووزارة الصحة الكندية.