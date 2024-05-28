ضبط نخالة وأعلاف مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال، حملات مكثفة بكافة المدن والمراكز، بإشراف سمير البلكيمي، وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط بدال تموينى تصرف فى سلع تموينية بمبلغ 3500 جنيه بغرض البيع بالسوق السوداء.

وتمكنت الحملة من ضبط 35 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، ومخبز سياحى يدار بدون ترخيص، كما تم ضبط بدال تمويني مغلق بمواعيد العمل الرسمية و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمركز بدر.

وفي مركز الدلنجات نجحت الحملة في ضبط 50 شيكارة محسن زراعي و طن نخالة و750 كجم أعلاف و500 كجم أعلاف مجهولة المصدر كما تم تحرير محضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركز إدكو تم ضبط كمية من السجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخبز سياحى لعدم الإعلان عن الأسعار و 5 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث و مخبز سياحى لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن

وتمكنت إدارة تموين أبو حمص من ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين تصرفا فى 14شيكارة دقيق بلدى مدعم كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.