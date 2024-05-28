"مراتي تجهل قواعد الاتيكيت وصوتها عالي".. كلام زوج في دعوى طلاق

قبل مرور عام من زواجى اكتشفت بأننى أساءت اختيار الزوجه المناسبه حيث تمكنت زوجتى من خداعى وظهرت بالوجه الملائكى و الذى يدفع أى شاب للزواج منها وتحدى الجميع ليحظى بها لكن بعد الزواج اكتشفت حقيقتها فهى تتصرف بطريقه غير لائقه صاحبه صوت عالى تأكل بطريقه غير لائقه وعندما طلبت منها تعديل تصرفاتها خاصه واننى شعرت بالاحراج من تصرفاتها لم تعترينى أى اهتمام ولم تحاول التغير.



قال الزوج تعرفت عليها من خلال حفله زفاف صديقى تحدثت معها فوجدتها فتاة محترمه خفيفه الظل صاحبه ذوق رفيع فى كل شئ اعجبت بشخصيتها وشعرت أنها زوجه مناسبه لى وتمنيت بناء أسرة صغيرة معها .

طلبت منها تحديد موعد مع أسرتها وخلال اللقاء الأول قمت بالأتفاق مع والدها علي تفاصيل الزواج لتتم الخطوبه بعد فترة قصيرة رغما عن أنف أسرتى التى اعترضت علي زوجتى وعائلتها بمجرد التعرف عليهم لأن وضعهم المادى بسيط ويقيمون بإحدى المناطق الشعبيه.



ما هى إلا شهور قليله إلا وتم الزفاف لأكتشف بعد انتهاء شهر العسل حقيقه زوجتى الرهيبه فهى لا تعلم أى شئ عن قواعد الاتيكيت أو التعامل حيث تأكل بطريقه غريبه أشعر بالغثيان كلما رأيتها ، تتحدث بأسلوب غير لائق صوتها عالى جدا عصبيه المزاج كئيبه.

وحتى لا اصطدم بها طلبت منها التغيير لكنها لم تهتم بكلامى تصورت أنها ستجبرنى على الاقامه معها بهذة الطريقه رغما عنى لكننى قررت التخلص من تلك الحياة خاصه مع فشلى فى تعديل سلوكها .

أنهى الزوج كلامه قائلا اخبرت زوجتى برغبتى فى الانفصال عنها لافاجئ بسيل من الاهانه والوعيد بتشويه سمعتى والزج بى فى السجن فقررت أقامه دعوى طلاق للضرر وحتى الآن ما زالت الدعوى منظورة أمام محكمه الاسرة ولم يتم الفصل فيها.

القبض على فتاة دهست طالبا أمام مدرسة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول تعليق مدعوماً بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض أحد الطلاب لحادث سير أثناء تواجده أمام إحدى المدارس بالشرقية ، وأن السيارة المتسببة فى الحادث تقودها طالبة أخرى.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من أحد الأشخاص بتعرض نجله لحادث سير أثناء عبوره الطريق أمام إحدى المدارس بالشرقية، تم تحديد وضبط قائدة السيارة مرتكبة الواقعة.. وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.