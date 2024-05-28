الدقهلية تكثف جهودها لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، مشيرًا إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مؤكدًا تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع مختار، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة ونبروه وبلقاس وشربين وميت غمر وطلخا لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وايضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة..

قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله تطوير وتعدي ببناء سور بنطاق الوحدة المحلية لقرية طنا ح وايضا اعمال ازاله بناء لسور بالطوب الأحمر لتعديه علي الشارع العام بقرية اويش الحجر بالاضافة لازاله تعدي بالبلوك علي الابيض مساحه 600 متر مربع خارج الحيز العمراني بدون اخطار من الزراعه بقرية منيه محله دمنه

وتمكنت الحملة من إزالة لاعمده تم تنفيذها زيادة عن نسبة مساحة الخدمات بقرية منية سندوب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات..

وأكد اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروة، أنه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناءومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة..

وأوضح الدكتورعمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة شده خشبيه لسقف للدورالثانى علوى بنطاق الوحدة المحليه بالستامونى وكذا متابعة تنفيذ اعمال ازاله لحوائط بالطوب الأحمر بالدور الثانى علوى مخالف شروط الترخيص بنطاق الوحده المحليه بالستامونى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأشار إبراهيم صابر شبكه رئيس مركز ومدينة شربين، إلى أنه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه لبناء سور مخالف من البلوك الأبيض على مساحة 150 متر مربع بقريه السعدية،ومتابعة تنفيذ إزاله فورية لمقبرتين مقامه على الأرض الزراعية بقرية كفر الترعه القديم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تطبيقا للقانون.

وأضاف اللواء أنورعثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال مصادره لتشوين مواد بناء(رمل-زلط )بغرض البناء المخالف بقرية ميت محسن التابعه للوحده المحليه بكوم النور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة تعدي ومخالفة بناء بدون ترخيص بقرية جوجر التابعه للوحده المحليه بميت الكرما وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين باشراف نواب رئيس المركز د. اسامه اسماعيل والاستاذ محمد صابر.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية، على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.