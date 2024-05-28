بعد تناوله وجبه طعام فاسدة.. مصرع عامل بسوهاج

بعد تناوله طعام منزلي فاسد، لقي عامل بناء يبلع من العمر 26 عامًا، مصرعه جرّاء إصابته بحالة تسمم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي الأجهزة المعنية في سوهاج، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي، بوصول المدعو (إيهاب. ع. ر) 26 سنة - عامل بناء، ومقيم بدائرة المركز، جثة هامدة إدعاء تناول طعام منزلي فاسد.

وجبة طعام فاسد في سوهاج

وبسؤال والده المدعو (عادل ر.م.ا) 50 سنة، مزارع، ووالدته المدعوة (رؤيات ع.ط) 42 سنة، ربة منزل، وزوجته المدعوة (أمل ص.م.ا) 22 سنة، ربة منزل، ويقيمون بذات الناحية، أفادوا بأنه عقب عودة المذكور من العمل تناول طعامًا معدًا بالمنزل موضوع خارج الثلاجة، مما أدى لوفاته، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفوا الشبهة الجنائية، جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.