الشباب والرياضة تُنظم زيارة لمنطقة أهرامات الجيزة لممثلي جامعات دولة أذربيجان

نظمت وزارة الشباب الرياضة ، زيارة لمنطقة أهرامات الجيزة لممثلي جامعات دولة أذربيجان ، بمشاركة 7 شباب يمثلون رؤساء فرق برنامج « ايناكتس » ، حيث قام الوفد بجولة تضمنت الأهرامات الثلاثة وتمثال أبو الهول، معربين عن إعجابهم بالمنطقة التى تعكس عراقة وعظمة الحضارة المصرية القديمة ، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم أمام هرم خوفو، ومنطقة البانوراما وابو الهول.



وتأتي زيارة الوفد الأذربيجاني الي مصر ، في إطار تعزيز مبادرات التبادل الشبابي والرياضي بين البلدين الصديقين ، حيث عقدت الوزارة جلسات نقاشية وورش عمل بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، علي مدار يومين ، بين أعضاء الوفد و منظمة ايناكتس مصر للمشروعات التنموية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، وذلك بهدف تبادل الخبرات والإستفادة من التجربة الشبابية المصرية التي حصدت كأس ايناكتس عالمياً والفوز بالمراكز الأولى في اكثر من تنافس شبابي .

وناقش المشاركون خلال ورش العمل مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها جهود وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم الشباب على عدة قواعد أساسية، منها، بأن الاستثمار في قدرات وطاقات وإبداع الشباب يحقق أفضل العوائد للتنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية للمبادرات التي تساعد الشباب على تعزيز قدراتهم من خلال التدريب وبناء المهارات وتبادل الخبرات، وتوفير بيئة داعمة تشجع الشباب على الانخراط في مجال ريادة الأعمال وعلى تحصيل أحدث العلوم والثقافة والمهارات العلمية والحياتية، وتزويد الشباب بالخبرات والمهارات العملية المناسبة لسوق العمل، وإطلاق العنان لأفكار الشباب وابتكاراتهم وتحفيزهم لخوض غمار التحديات.



يذكر أن "ايناكتس" هي منظمة غير ربحية وهي أكبر منصة تعليمية تجريبية مخصصة لخلق عالم أفضل مع تطوير مهارات الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين الاجتماعيين، فهي شبكة من رجال الأعمال والأكاديميين والطلاب من مختلف أنحاء العالم موحدين برؤية لخلق عالم أفضل وأكثر استدامة ، و تتعاون مع الأمم المتحدة في مجال الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، كما تعمل مع 550 شركة ومؤسسة عالمية كشركاء لها، وهي مؤسسة دولية غير هادفة للربح وتعمل بالتعاون مع 1700 جامعة حول العالم، حيث تأسست فى عام 1975 ومقرها الولايات المتحدة.

ويتواجد البرنامج بـ 55 جامعة مصرية، حيث يركز برنامج "إناكتس" على تعليم 6 محاور أساسية، هي اقتصاد السوق وريادة الأعمال ومهارات النجاح ومحو الأمية المالية والابتكار وأخلاقيات العمل.





