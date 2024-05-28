مياه الشرب بالأقصر تعقد اللجنة التنسيقية العليا لمبادرة "صحتنا فى بيئتنا"

ترأس اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمبادرة "صحتنا فى بيئتنا" بدعم هيئة اليونيسف، وبالشراكه والتعاون بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وحضر الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والدكتور إيهاب جبريل عبد العزيز مدير الإصحاح البيئى باليونيسف، والأستاذ حسين كامل منسق منظمة اليونيسف، والدكتوره نفين عبد الرحمن مدير عام التوعية والعلاقات العامة بالشركة القابضة للمياه.

وشمل عدد من مسئولى التربية والتعليم، والدكتور صفوت الجارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم، أستاذة إيمان عبد العال الحداد مدير عام التعليم ، كما شمل عدد من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وأثنى رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر، على دور السادة المسئولين من التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف فى دعم مبادرة "صحتنا فى بيئتنا"، وأكد على أهمية المبادرة فى خلق جيل واعى بقضايا مياه الشرب وسبل الحفاظ عليها، كما أشاد بما تحقق فى الفترة الماضية.

يذكر أن مبادرة (صحتنا فى بيئتنا)، تمت في إطار برتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر واليونيسف والتربية والتعليم، تشتمل على المحاور الأتية:

أولا: توعية التلاميذ بعدد (150) مدرسة إبتدائية حكومية

ثانياً: صيانة مرافق المياه بعدد (25) وحدة صحية بالمحافظة

ثالثاً: تنفيذ وصلات مياه شرب / صرف صحي ضمن مشروع القرض الدوار

كما يشمل البرنامج تدريب عدد (20) من كوادر شركة المياه والتربية والتعليم علي مهارات التدريب لتنفيذ خطة توعية التلاميذ بالمدارس

وذلك في إطار الشراكه بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر ومنظمة يونيسف مصر

كما تم بدء تنفيذ الأعمال بعقد 4 إجتماعات لمديرى المدارس شملت حضور (150) مدير مدرسة بمختلف مدن ومراكز محافظة الأقصر تم توزيعها على المديريات التعليمية كالأتي:

- (25) مدير مدرسة بإدارة الأقصر التعليمية

- (25) مدير مدرسة بإدارة القرنة التعليمية

- (45) مدير مدرسة بإدارة أرمنت التعليمية

- (55) مدير مدرسة بإدارة إسنا التعليمية

حيث تم تكليف مديري المدارس بترشيح عدد (2) مدرس من كل مدرسة للتدريب على أنشطة المبادرة خلال شهر سبتمبر ويتم العمل من خلال دليل للأنشطة والخطة والخامات والأدوات بهدف تنفيذ إبتكارات وأنشطة فنية ضمن المبادرة.

ويتركز الهدف العام للمشروع الي رفع الوعي البيئي والصحي لعدد (150) مدرسة ابتدائية حكومية في (6) محاور أساسية كالأتى:-

1- ترشيد استهلاك المياه

2- الصرف الصحي الامن

3- النظافة الشخصية

4- النظافة العامة

5- التغذية السليمة

6- التغييرات المناخية