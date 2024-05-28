الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لبيانات عن التضخم

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-5-2024، مع ترقب المستثمرين لنتائج مسوح عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

تحركات الأسهم

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي حتى الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش.

فيما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة بعد تقرير أظهر تراجع أسعار الجملة في ألمانيا لشهر أبريل بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي. وستتوجه الأنظار في وقت لاحق من اليوم إلى البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن ينشر نتائج مسوح خاصة بتوقعات التضخم.

ومن شأن تراجع التوقعات تعزيز رهانات السوق على خفض الفائدة الأسبوع المقبل، وهو احتمال أيده 91 بالمئة من المتعاملين.

وهبط سهم شركة كاديلر النرويجية 2.3 بالمئة بعدما أظهرت نتائج الربع الأول تكبدها خسائر.

فيما زاد سهم سيمرايز الألمانية للنكهات والعطور ما يقرب من ثلاثة بالمئة ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس 600، بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى "شراء".

البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 27097 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 33081 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 11679 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 5949 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 8591 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 6819 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القلعة للاستثمارات المالية، وسيتي للتحاليل الطبية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 1.11 مليون سهم، 3050 سهم، 23.2 ألف سهم، 1.0 مليون سهم، 5.6 مليون سهم، 26.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 1000 سهم، 5400 سهم، 5100 سهم، 14.5 مليون سهم، على التوالي.