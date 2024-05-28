الدفاع الروسية: مروحية من طراز "كا -52 إم" تدمر معدات للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مروحية من طراز "كا -52 إم"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت معدات وتجمعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة سبوتنك الروسية بأن "طاقم مروحية "كا -52 إم"، نفّذ ضربة بصواريخ جوية غير موجهة على معدات وقوى بشرية مموهة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز"، وتم تنفيذ الضربة بصواريخ غير موجهة في إحداثيات محددة".

وأضاف البيان أنه بعد تنفيذ الضربة، قام طاقم المروحية بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقوا مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعادوا إلى مطار المغادرة.

منى الخليلي: الغطاء الأمريكي يشجع الاحتلال الإسرائيلي علي مواصلة جرائمه في غزة

أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية العدوان الإسرائيلي علي غزة باستخدامها حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي.

وقالت الخليلي في مداخلة خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم /الثلاثاء/: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائمها بحق الفلسطينيين في غزة وأخرها قصف خيام النازحين برفح الفلسطينية"، مؤكدة أن الغطاء الأمريكي يشجع الاحتلال الإسرائيلي علي مواصلة جرائمه في غزة.

وشددت على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي لإسرائيل بشأن جرائمها ضد الفلسطنيين في غزة، لافتة إلى أن إسرائيل تجاهلت قرارات محكمة العدل الدولية وكثفت عمليات القتل والاستهداف في رفح الفلسطينية.

وأضافت أن الاحتلال يفرض حصارا اقتصاديا علي أموال الفلسطينيين، كما يستخدم سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيسعي لأخذ حقوقه كاملة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، مني الخليلي، إن المجتمع الدولي يجب أن يفرض عقوبات علي إسرائيل، لتحديها جميع القوانين الدولية والإنسانية، ولإجبارها علي الخضوع للقرارات الدولية.

وأشارت إلى أن اعتراض الولايات المتحدة على قرار وقف اطلاق النار في غزة، كشفها أمام أنظار العالم، وأصبحت عارية أمام المنظومة الدولية.

الرئيس الإماراتي يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة دولة تستمر يومين

وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الكورية الجنوبية /سول/، في زيارة دولة تستمر يومين، في زيارة هي الأولى لرئيس إماراتي للبلاد؛ لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول.

والتقى الرئيس الإماراتي - في أعقاب وصوله إلى سول، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - مع رؤساء مجموعات الأعمال الكبيرة في كوريا الجنوبية، بما في ذلك رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ورئيس مجموعة هيونداي موتور جيونغ إوي-سون، ورئيس مجموعة "إس كيه" تشوي تيه-وون؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الأعمال مثل التكنولوجيا المتقدمة، والدفاع والطاقة.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد قام بزيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير 2023 وعقد اجتماعا مع الرئيس الإماراتي، اتفقا خلاله على توسيع التعاون في قطاعات الطاقة النووية والأسلحة والطاقة وغيرها.

وزير الإعلام اليمني يؤكد مليشيات الحوثي تختطف آلاف المدنيين للمزايدة السياسية

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن مليشيات الحوثي الإرهابية، تختطف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، والمنازل والمساجد والأسواق ومقار أعمالهم، وتخفيهم قسرياً لأعوام في معتقلاتها غير القانونية، دون أن توجه لهم أي تهم.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء اليمنية"سبأ"، أن المليشيات الحوثية تعلن إطلاق عدد محدود من أولئك المختطفين تحت مسمى "مبادرات إنسانيه من طرف واحد" للتغطية على جريمة اختطافهم.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تواصل استغلال مأساة المخفيين قسراً في معتقلاتها، للمزايدة السياسية والإعلامية، وتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتها بتبادل كامل للأسري والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) التي نص عليها اتفاق استوكهولم، وعرقلة إنجاز أي تقدم حقيقي في هذا الملف الإنساني.

وقال الإرياني إن مليشيات الحوثي التي تستمر في اختطاف المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بشكل يومي، بسبب آراءهم ومواقفهم وانتماءاتهم السياسية وتنديدهم بجرائم وانتهاكات وفساد الميلشيا.