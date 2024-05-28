الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لحظة انفجار صاروخ كوري شمالي يحمل قمرًا صناعيًا في الجو.. فيديو

صاروخ كوري شمالي
صاروخ كوري شمالي

بث الجيش الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر لحظة انفجار صاروخ كوري شمالي يحمل قمرًا صناعيًا للتجسس في الجو.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن المقطع المصور الذي يُظهر انفجار صاروخ كوريا الشمالية قد تم تصويره بواسطة معدات المراقبة المثبتة على متن سفينة دورية عسكرية كورية جنوبية متمركزة في منطقة الجزيرة الشمالية الغربية للبلاد.

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كوريا الشمالية تفشل مرة أخرى في إطلاق قمر اصطناعي

وكانت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بيونغ يانغ قد أعلنت في بيان يوم الإثنين، فشل آخر محاولة قامت بها بيونغ يانغ لوضع قمر اصطناعي لأغراض التجسس في المدار.

وأفادت بأن "القمر المسمى ماليغيونغ 1-1 الاستطلاعي انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه، وفشلت عملية إطلاقه".

ويُعتبر هذا الفشل انتكاسة لبرنامج كوريا الشمالية الصاروخي وآمال الزعيم كيم جونغ أون الذي كان يسعى لإرسال أقمار صناعية لمراقبة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وجاءت عملية الإطلاق الفاشلة بعد ساعات من اجتماع زعماء كوريا الجنوبية والصين واليابان في سيول في أول اجتماع ثلاثي لهم منذ أكثر من أربع سنوات.

ومن غير المعتاد أن تتخذ كوريا الشمالية إجراءات استفزازية عندما تنخرط الصين، حليفتها الرئيسية وخط أنابيبها الاقتصادي، في دبلوماسية رفيعة المستوى في المنطقة.

 

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