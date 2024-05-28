خدمات طبية لـ105 ألف مواطن بمستشفيات المنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين، تقديم الخدمات والرعاية الطبية لمواطني المحافظة، بكافة الوحدات الصحية والعيادات الخارجية والمستشفيات، وتنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية لتوقيع الكشف الطبي على اهالي القرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية .

يأتي ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لــ 105 آلاف حالة بالعيادات الخارجية ،وأقسام الإستقبال بالمستشفيات على مدار شهر إبريل الماضي ، وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ، نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية ، في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود المديرية خلال إبريل الماضي فى تم تقديم خدمات طبية وعلاجية ، لحوالى 69 ألف حالة بالعيادات الخارجية ، و36 ألف حالة بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى إجراء 4442 عملية جراحية ، وخدمات غسيل كلوى لـ 1084 مريضاً بإجمالي 12322 جلسة غسيل كلوى ، وإجراء 291 حالة ولادة، وخدمات علاج طبيعي لـ 813 مريضا ، بإجمالي 2781 جلسة علاج طبيعي.

وتقديم خدمات أشعة عادية لـ 12231 حالة ، وأشعة تلفزيونية لحوالي 2690 حالة وأشعة مقطعية لـ 719 حالة ، وإجراء 28876 تحليلا لعدد 11373 حالة ، ورسم قلب لـ 2808 حالات ، و 7 حالات مناظير ، و 302 ايكو، و 106 c.arm ، إلى جانب تقديم خدمات عناية مركزة لـ 799 مريضا ، بإجمالي 2905 يوم علاج وحضانات لـ 489 طفلا ، بإجمالي 2674 يوم علاج.

جديراً بالذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن أن مديرية الصحة بالمنيا ، قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 7 آلاف و 510 مواطناً، خلال شهر ابريل الماضي، بتكلفة بلغت 19 مليون و63 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة ، للحالات الأولي بالرعاية ، مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، لافتاً وكيل الوزارة ، إلي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير، لعدد 2179 حالة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض ، (الباطنة - الروماتويد - الأمراض المناعية - أمراض القلب والصدر)، لعدد 5216 حالة ، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 115 حالة، مشيراً إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة بالمديرية ، على متابعة الحالات بإستمرار ، والتأكد من عمل اللازم لهم.