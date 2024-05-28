استمرار أعمال تركيب بلاط الانترلوك بتفرعات شارع التحرير بجزيرة الخزندارية بطهطا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، برئاسة عامر عوض، وبالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بسوهاج، برئاسة المهندس حاتم عمر، بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتفرعات شارع التحرير بجزيرة الخزندارية بأطوال تبلغ 10000 متر مسطح، وبتكلفة 1.5 مليون جنيه، ضمن منظومة شاملة لرفع كفاءة الطرق والشوارع المختلفة، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بالمتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.