لبنان يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الثلاثاء، الاستهداف المتعمد لخيام النازحين الفلسطينيين قرب مقر تابع لوكالة "الأونروا" شمال غرب مدينة رفح الفلسطينيّة، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، في تحدٍّ صارخ لقرار محكمة العدل الدوليّة الذي صدر أخيرًا حول مطالبة إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن "هذه الاعتداءات تعد انتهاكا واضحا وخطيرا للقوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وجريمة من جرائم الحرب والإبادة الجماعيّة، ومن شأنها أن تُعيق مساعي التوصّل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتضاعف الأزمة الإنسانية في غزة، كما تهدد بتوسيع رقعة الصراع واشتعاله في المنطقة" .. منددة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مجازره في حق المدنيين العزل في قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرّك بشكل فوري وفاعل لممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لإجبارها على الامتثال إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في سبيل وضع حدٍ لهذه الكارثة الإنسانية".

وزير السياحة القبرصي: زيارة أمير قطر لبلادنا فرصة مواتية للترويج السياحي

قال وزير الدولة للسياحة في جمهورية قبرص كوستاس كوميس، إن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبلاده تحظى باهتمام وتغطية إعلامية كبيرة؛ لما تشكله من فرصة مواتية للترويج لقبرص سياحيا والتعريف بمعالمها وما تتمتع به من إمكانيات جاذبة للسياح.

وأضاف الوزير - في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الثلاثاء - أن زيارة أمير قطر لقبرص تحظى باهتمام كبير، وتظهر في نفس الوقت تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة القبرصية تعمل بشكل مشترك مع حكومة دولة قطرعلى توقيع مذكرة تفاهم؛ تهدف إلى التعاون في مختلف المجالات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والفعاليات التجارية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن وزارة السياحة القبرصية تركز على قطاع الاستثمارات السياحية؛ وذلك للترويج لقبرص كوجهة للاستثمارات السياحية وتسليط الضوء على فرصها الاستثمارية للمستثمرين الدوليين المحتملين من خلال المشاركة في منتديات الاستثمار في مجال الضيافة وغيرها من الأحداث الترويجية، مؤكدا أن قبرص تعد مركزا مزدهرا في شرق البحر الأبيض المتوسط وتتمتع ببيئة أعمال مواتية لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك الاستثمارات في السياحة التي تعد بمثابة حافز ونظام بيئي جذاب للمستثمرين الأجانب.

أوكرانيا وبلجيكا توقعان اتفاقية أمنية ثنائية

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الثلاثاء، اتفاقية أمنية ثنائية في العاصمة البلجيكية بروكسل

وقال رئيس الوزراء البلجيكي - حسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - إن الاتفاقية تتضمن تسليم 30 طائرة مقاتلة من طراز "إف - 16" إلى كييف، بالإضافة إلى 977 مليون يورو على الأقل كمساعدات عسكرية بلجيكية لأوكرانيا هذا العام.

في سياق آخر، تعهدت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونجرن، بتسليم أجزاء من نظام الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن بلادها تجري محادثات مع دول أخرى من أجل تجميع نظام كامل.

وتابعت الوزارة أنه: "إذا كانت الدول الأخرى قادرة على تسليم قطع الغيار والذخيرة، فسنكون قادرين على توريد نظام كامل واحد على الأقل إلى أوكرانيا على المدى القصير".

الـ(أونروا): فرار حوالي مليون شخص من رفح الفلسطينية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن حوالي مليون شخص فروا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية .

وذكرت الوكالة - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم /الثلاثاء/ - أن عملية النزوح تجري في ظل القصف ونقص الغذاء والماء وأكوام النفايات والظروف المعيشية غير المناسبة.

وشددت الوكالة الأممية على أن توفير المساعدة والحماية للأشخاص المقيمين على طول ساحل غزة بات شبه مستحيل.