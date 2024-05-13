المشدد 6 سنوات لستة متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد عز العرب، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لستة متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى قرية باسوس بالقناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25001 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2905 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مستوره ع.ع "، 18 سنة - ربة منزل، " محمود ربيع م.ع"، 24 سنة - عامل، و"مصطفى ح.ع"، 25 سنة - عامل، و" سامح س.ع"، 20 سنة - حلاق، " أحمد و. ع"، 37 سنة - عامل، " مصطفى م.ع"، أجروا أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وكشفت تحريات المباحث، بأنه نمى إلى سمع أحد الجيران مشاجرة بين المتهمين حول التنقيب على الآثار فابلغ النجدة، فيما أكدت مفتش آثار منطقة آثار القليوبية وعضو اللجنة المشكلة من النيابة العامة، أنه بإجراء المعاينة على العين محل الواقعة تبين أن العقار مكون من طابقين وتبين وجود حفرة مربعة الشكل عميقة بداخلها أسطوانة خرسانية مليئة بالمياه الجوفية والرديم الناتج عن الحفر عبارة عن تربة طينية خالية من أى شواهد أثرية، وأن العقار لا يخضع للمناطق التابعة لقانون.

وتوصلت تحريات المباحث السرية إلى صحة الواقعة من قيام المتهمين بالتنقيب عن أثار داخل العين محل الواقعة والتحريات إلى دور المتهمة مستورة عبد الرؤوف عبد الفتاح.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد عز العرب، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لميكانيكي، لاتهامه بالإتجار بالهيروين، وتعاطي الحشيش والترامادول وحيازة بندقية خرطوش وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24873 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3058 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أشرف ه إ"، 31 سنة، ميكانيكي، مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنه في يوم 12 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، احرز جوهر مخدرا ( الهيروين)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدرا ( الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أقراص مخدرة العقار (الترامادول)، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة (3 طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.