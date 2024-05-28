إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، صباح اليوم الثلاثاء،إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى سوزوكي بالطريق الإقليمي، بناحية قرية العدلية التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بشأن ما تبلغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى سوزوكي بالطريق الإقليمي، بناحية قرية العدلية التابعة لمركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 42 عاماً بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، متهمين اثنين بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف، والمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من «إبراهيم.ع. س» 31 عاما، عامل، مقيم رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، و«عبد الرحمن. س» 28 عامًا، عامل، مقيم الجناين بمحافظة السويس ، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بنطاق مركز بلبيس.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش والأفيون المخدر، وسلاح ناري مسدس 9 مم، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.