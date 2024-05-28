سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-5-2024

ننشر سعر الريال السعودى مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-5-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.63 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.56 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.63 جنيه للشراء.

12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.63 جنيه للشراء.

12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.63 جنيه للشراء.

12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.57 جنيه للشراء.

12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.68 جنيه للشراء.

12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.57 جنيه للشراء.

12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.54 جنيه للشراء.

12.63 جنيه للبيع.

تكبد الدولار خسائر، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد ارتفاع طفيف في رغبة المتعاملين في المخاطرة لكنه تحرك في نطاقات ضيقة عكس عملات رئيسية أخرى قبل بيانات التضخم المهمة من اقتصادات كبرى هذا الأسبوع والتي تترقبها الأسواق للحصول على مؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة العالمية.

واتسمت تحركات العملة بالضعف إلى حد كبير في الساعات الأولى من التداول في آسيا بعد جلسة هادئة الليلة الماضية بسبب العطلات في بريطانيا والولايات المتحدة، لكن المزاج العام كان إيجابيا مع صعود الأسهم العالمية.

وارتفع اليورو إلى 1.0860 دولار على الرغم من بعض التعليقات الحذرة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين والبيانات التي أظهرت تراجع ثقة الشركات الألمانية في مايو.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الألمانية المقرر صدورها غدا الأربعاء وبيانات منطقة اليورو الأوسع الجمعة للتأكد من الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل وكذلك الحصول على مؤشرات على مدى السرعة التي يمكن أن يقدم بها البنك على قرار خفض لاحق.