المراجعات الداخلية في مجالات البيئة والسلامة والصحة المهنية بدورة تدريبية بالقابضة للمطارات

في إطار مشروع التأهيل للتوافق مع المواصفات الدولية ISO 45001 المختصة بالسلامة والصحة المهنية ، وISO 14001 المختصة بشئون البيئة، أقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مؤسسة ACT للتدريب والاستشارات دورة تدريبية لأصول المراجعات للمراجعة الداخلية.

شارك في الدورة التدريبية التي استمرت لمدة ٣ أيام في نادي ايروسبورت ٢٥ مشاركًا ممثلين للإدارات المختلفة بالشركة القابضة حيث تضمنت الدورة التعريف بمبادئ البيئة والسلامة والصحة المهنية والقوانين المنظمة لهما، وكذا مبادئ المواصفات الدولية في ذات الخصوص والإجراءات السليمة لعمل المراجعات الداخلية ليتم تكوين فريق دائم للمراجعات الداخلية في مجالي البيئة والسلامة والصحة المهنية وقد حصل المشاركين بالدورة التدريبية على شهادة "المراجع الداخلي في مجالي البيئة والسلامة والصحة المهنية".