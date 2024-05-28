مع استقرار حالة الطقس.. إقبال على شواطئ الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، أجواء ربيعية مستقرة فى حالة الطقس مع سطوع كامل لأشعة الشمس مائل الاعتدال ليلا، مع نشاط للرياح، واستقرت حالة الأمواج في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية تشهد محافظة الإسكندرية اليوم استقرارا في درجات الحرارة حيث سجلت العظمى منها 26 درجة مئوية والصغرى 19 درجة، مع نشاط للرياح التي تبلغ سرعتها 32 كم/الساعة.

وشهد كورنيش الإسكندرية إقبالا من جانب المواطنين، للاستمتاع بالطقس المشمس المعتدل الذي تسوده الأجواء الربيعية، خاصة بعد تحسن الأحوال الجوية.

بدت مظاهر الفرحة على وجوه المواطنين، الذين يعتبرون الكورنيش الملاذ الترفيهى المجانى لهم، فيما اعتبر الطلاب صخور الكورنيش بمثابة حدائق للتنزه، والتقاط الصورة الشخصية «السيلفى»، وتناول المرطبات والآيس كريم، من خلال باعة الجيلاتي المنتشرين بطول الكورنيش، وكذلك حرص العديد من الهواة على ممارسة حرفة الصيد على الصخور خاصة في المنطقة الواقعة من السلسلة المواجهة لمكتبة الإسكندرية وحتى بحرى وقلعة قايتباى.

كما شهدت شواطئ الإسكندرية، اقبالا متوسط من المصطافين خاصة بعد انتهاء امتحانات نهاية العام لبعض المراحل التعليمية، حيث انتهت المرحلة الابتدائية والإعدادية، مع توقعات بزيادة الإقبال بعد انتهاء امتحانات ماراثون الثانوية العامة.

الإسكندرية تستعد لاستقبال الاجازة بمجموعة من الشواطئ الساحرة

من جانب اخر تستعد محافظة الإسكندرية بمجموعة من الشواطئ الساحرة الممتدة بطول كورنيش الإسكندرية، خاصة مع بدء موسم المصيف والاقبال على الشواطئ فى الموجة الحارة، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الأنفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.

وفى سياق متصل قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تعرضت خلال الأسبوع الماضي لموجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة، أثرت على معظم محافظات الجمهورية.

اضافت غانم، أن يومي الجمعة والسبت كان هناك حالة من الانخفاض في درجات الحرارة بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي صحراوي في الصحراء الغربية.

وقالت إن المنخفض أدى لارتفاع درجات الحرارة بالأمس، وسوف تستمر هذه الأجواء خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات الجنوبية، مؤكدة أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لا يكون في ساعات الليل لأن هناك نشاط رياح يلطف الأجواء بشكل كبير خلال ساعات المساء والليل.

وأوضحت أن الأجواء ستكون ربيعية في الأيام المقبلة لا سيما في المحافظات الشمالية وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة بين 32 و33 درجة، وتكون أجواء الليل معتدلة ولطيفة.

ولفتت إلى أنه من الطبيعي في النصف الثاني من الربيع رؤية موجات حارة مثل ما كانت الأسبوع الماضي، والأجواء تكون أقرب للصيف في النصف الثاني من الربيع، مؤكدة أن أعلى درجة حرارة طوال العام يتم تسجيلها في فصل الربيع وليس الصيف.