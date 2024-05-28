تامر فرج يروج مفاجأة لمحبي المسرح.. ما القصة؟

يعيش الفنان تامر فرج حالة من النشاط الفني من خلال استعداده لعرض مسرحية "العيال فهمت" على خشبة المسرح الكوميدي في عيد الأضحى المقبل.

وروج الفنان تامر فرج للعرض المسرحي العيال فهمت، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتب تامر فرج، عبر حسابه قائلا: "يشارك النجم والمؤلف تامر فرج بطولة العرض المسرحي العيال فهمت، مع نخبة من النجوم العرض للمخرج شادي سرور، والمفترض عرضه قريبًا على المسرح الكوميدي الذي يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي، العرض مستوحى من فيلم صوت الموسيقى، سيناريو وأشعار طارق علي".

أبطال مسرحية العيال فهمت

العرض المسرحي "العيال فهمت" للمخرج شادي سرور، بطولة المطربة رنا سماحة، وعبد المنعم رياض وإيهاب شهاب، ومجموعة من نجوم فرقة المسرح الكوميدي.

آخر أعمال الفنان تامر فرج المسرحية

وكان قدم من قبل مسرحية الحفيد، وتناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الاولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد"عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد،بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.

انضم الفنان القدير علاء قوقة الى فريق عمل مسرحية الحفيد بدلا من الفنان تامر فرج، والذى أنسحب بعدما قدم موسمين ناجحين من المسرحية.