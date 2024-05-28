لليوم الثامن على التوالي.. الأجهزة التنفيذية شرق القاهرة تواصل حملة إعادة الانضباط

لليوم الثامن على التوالي تواصل الأجهزة التنفيذية - شرق القاهرة، حملاتها المكثفة بغرض إعادة الإنضباط الى منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الذي وجه بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الاشغالات والباعة الجائلين

وتهدف الحملة إلى متابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام، بهدف تحقيق الإنضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفي.

من جهته أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ عن المنطقة الشرقية على استمرار تلك الحملات لمنع عودة الإشغالات التى تعوق حركة المرور تسهيلاً على المواطنين.