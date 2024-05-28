بلجيكا: سنرسل 30 طائرة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا

صرحت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب بأن سلطات بلادها ستنقل 30 طائرة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا بحلول عام 2028، حيث من المقرر وصول أولى المقاتلات عام 2024.

جاء ذلك خلال تصريحات حجة لحبيب على الهواء لإذاعة Bel RTL، حيث قالت إن بلجيكا "تتعهد بتزويد أوكرانيا بـ 30 طائرة من طراز (إف-16)، ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرة الأولى بحلول نهاية هذا العام"، وهي الإشارة الأولى لحجم الإمدادات المحتملة، ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرات بينما تتسلم بروكسل نفسها طائرات "إف-35" التي طلبتها عام 2018 من الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت في وقت سابق بأن الدفعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين أنجزت دورة تدريب على استخدام طائرات "إف-16" الأمريكية، حيث قالت المتحدثة باسم القوات الجوية للحرس الوطني الأمريكي إرين هانيغان إن مجموعة الطيارين قد اجتازوا دورة التدريب في القاعدة الجوية الأمريكية بولاية أريزونا، دون أن تكشف عن عدد الطيارين أو التاريخ المحدد لانتهاء التدريب.

ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على أكثر من 60 طائرة "إف-16"، ستقدمها النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا.

الدفاع الروسي تسقط ثلاث مسيرات اوكرانية فوق بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود، وكورسك جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه تم إسقاط مسيرة فوق مقاطعة كورسك، واثنتين فوق مقاطعة بيلغورود.

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي ضرب المناطق الحدودية في روسيا بالطائرات المسيرة والصواريخ.

ذكر موقع Ynet أن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص قوات الاحتياط في المستوطنات الشمالية التي يقطنها أكثر من 100 ألف مواطن وتتعرض لصواريخ "حزب الله".

ووفقا لقرار الجيش الإسرائيلي، فإنه في المستوطنات التي تبعد حتى مسافة 5 كيلومترات من الحدود، سيتم تخفيض قوات الصفوف الاحتياطية من 28 مقاتلا إلى 18. وفي المستوطنات التي تبعد حتى 9 كيلومترات من الحدود، بدلا من 28 مقاتلا، سيتم ترك أربعة مقاتلين.

ورأى الموقع الإسرائيلي أن قرار الجيش، الذي اتخذ من جانب واحد ودون مشاركة رؤساء السلطات، لا يؤدي إلا إلى تعميق عدم الثقة والأذى الذي يلحق بالسكان، موضحا أن السكان الذين تم تجنيدهم في صفوف الاحتياطية في أكتوبر، ويقومون بحراسة مداخل المستوطنات على مدار الساعة خوفا من تسلل عناصر من "حزب الله"، كما أنهم يقومون بحماية دور الأطفال والمدارس.

وقال جيورا زالتس، رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى: "في هذا الوقت، من الضروري تعزيز الأمن والشعور بالأمن، وليس الإضرار بهم"، محذرا من أن هذا "خطأ كبير عندما يتصرف الجيش مرة أخرى دون حوار مع رؤساء السلطات، ويتخذ قرارات قد ندفع ثمنها باهظا".

وأوضح مسؤولون في الجيش أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير المال في دفع أيام الاحتياط، وأنه تم إزالة عبء التسلل، ولم تعد هناك حاجة إلى القوات المحلية على أساس الخدمة الفعلية، بل كقوة احتياطية فقط

بوتين يهنئ نظيره الأذربيجاني بعيد استقلال بلاده

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعيد استقلال بلاده، معربا عن ثقته بمواصلة التعاون بين البلدين الحليفين على مختلف الأصعدة.

وجاء في برقية بوتين على موقع الكرملين: "واثق من أننا من خلال الجهود المشتركة سنواصل زيادة التعاون الثنائي المثمر بشكل ممنهج في جميع المجالات، وتنسيق الجهود في الشؤون الإقليمية".

ولفت بوتين إلى أن "تكثيف التفاعل بين البلدين يلبّي مصالح شعبيهما الصديقين ويتوافق مع مساعي تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز وحوض قزوين"، مؤكدا اهتمام موسكو الكبير بعلاقات التحالف مع باكو.

وأكد الرئيس الروسي أن أذربيجان حققت نجاحا مشهودا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتتمتع بحضور تستحقه على المسرح الدولي وتشارك بصورة نشطة في حل القضايا الهامة على جدول الأعمال الدولي.

وتمنى بوتين لنظيره علييف الصحة والنجاح، ولجميع الأذربيجانيين دوام السعادة والازدهار.

الصين تحذر الولايات المتحدة بعدم التدخل فى النزعات البحرية

طالبت الخارجية الصينية الولايات المتحدة بعدم التدخل في النزاعات البحرية بين الصين وجيرانها وحشد "دوائر ضيقة" لردع الصين في البحار.

ونشرت الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء بيانا عن الجولة الثانية من المشاورات الصينة الأمريكية حول القضايا البحرية في مؤتمر عقد عبر الفيديو في 24 مايو الجاري، أشارت فيه إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع البحري والقضايا ذات الصلة، واتفقا على الحفاظ على الحوار والتفاعل.

وأضافت: "لا يجب على الولايات المتحدة التدخل في النزاعات البحرية بين الصين والدول المجاورة وتشكيل دوائر ضيقة بهدف "استخدام البحر للإشراف على الصين"، بما لا يقوض السلام والاستقرار في المنطقة".

وعبر الجانب الصيني عن "قلقه العميق" من الاستفزازات التي تنظمها الولايات المتحدة في المياه المحيطة بالصين، داعيا واشنطن للاحترام الصادق لسيادة ومصالح الصين وحقوقها البحرية.

كما حثت الصين الولايات المتحدة على التوقف عن دعم القوى المؤيدة لـ"استقلال تايوان"، مذكرة بأن مبدأ "الصين الواحدة" أساس سياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.