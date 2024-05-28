السيطرة على حريق داخل مخبز في 6 أكتوبر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخبز في مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وفى سياق آخر فقد أثارت جثة شخص عثر عليها معلقة داخل فيلا داخل أرقى كمبوند فى منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حالة من الخوف الشديد والذعر، وتوالت النيابة التحقيق .

جثة معلقة داخل فيلا تثير الذعر في كمبوند بالشيخ زايد

وكانت البداية بتلقى أجهزة الأمن بمديرية امن الجيزة بلاغًا من إدارة الأمن الخاص بأحد الكمبوندات بالشيخ زايد بعثورهم على جثة لشخص معلقة داخل فيلته ملفوفًا من رقبته ما يرجح قيامه بإنهاء حياته شنقًا، ما أثار حالة من الخوف بين سكان المكان من جيرانه.

وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لسرعة كشف ملابسات الحادث، والتأكد من كونها عملية انتحار بعد سؤال أسرته وعمل التحريات اللازمة.

مصرع ربة منزل بالهرم

كما لقيت ربة منزل مصرعها إثر حريق نشب داخل مطبخ شقتها ما أدى إلى امتداد النيران إلى وجهها وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت متأثرة بإصابتها بحروق بنسبة 80%.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل تعاني من أثار حريق بالوجه وأماكن متفرقة من الجسد وجرى التدخل طبيا لإنقاذ حياتها دون جدوى ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وبسؤال أسرتها أكدوا نشوب حريق نتيجة انفجار البوتاجاز مما أدى إلى اشتعال النيران في جسدها ولم تنجح محاولات إنقاذها.