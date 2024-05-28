يورو 2024: النسخة الخامسة 1976 بانينكا يقود الثورة التشيكية

تعد نسخة بطولة كأس أوربا للمنتخبات عام 1976 واحدة من أكثر البطولات إثارة والتي صاحبها تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بفوز منتخب تشيكوسلوفاكيا سابقا بلقب البطولة رغم تواجد منتخبات عملاقة في النهائيات التي استمرت بنفس الطريقة بتواجد أربعة منتخبات هي منتخبات ألمانيا الغربية و هولندا و تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا التي نظمت تلك النسخة في بلجراد .

قبل أنطلاق كاس الأمم الاوربية عام 1976 كان منتخب ألمانيا الغربية يقف على القمة وحيد بالجمع بين بطولتي أوربا عام 1972 كأس العالم عام 1974 وكانت بطولة أوربا 1976 فرصة كبيرة ليثبت انه افضل فريق في العالم في ذلك الوقت ولم يكن هناك أية دلائل تشير الى عدم امكانية حافظ المنتخب الألماني على لقبه لكن المفاجاة جاءت من منتخب تشيكوسلوفاكيا الذي نجح في التصفيات في ابعاد منتخب الأتحاد السوفيتي ليصل الى الدور نصف النهائي بصحبة منتخب هولندا القوي والذي كان طرف المباراة النهائية لكاس العالم 1974 ومنتخب المانيا الغربية ومنتخب يوغوسلافيا ( الدولة المنظمة ) .

في مباراة الدور نصف النهائي بين هولندا وتشيكوسلوفاكيا لم يكن منتخب هولندا بقيادة يوهان كرويف الذي خاض آخر بطولاته بقميص المنتخب الهولندي في تلك البطولة يفكر كثيرا في هذه المباراة لكنه كان يفكر في المباراة النهائية للثأر من منتخب المانيا الغربية لخسارته المباراة النهائية لكأس العالم ١٩٧٤ لكن المنتخب التشيكي كان له راي آخر بعدما نجح في التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 1/1 ليصل الفريقين الى الوقت الاضافي وخلال الوقت الأضافي سجل المنتخب التشيكي هدفا اعترض عليه لاعبو المنتخب الهولندي بدعوى تعرض يوهان كرويف قبل الهدف لأعاقة ليقوم حكم المباراة بطرد فيم فان هانجيم وينجح منتخب تشيكوسلوفاكيا في انهاء المباراة بهدف ثالث ليصعد للمباراة النهائية في مفاجاة كبيرو لكن الطرف الآخر للمباراة النهائية لم يكن مفاجأة فقد كان المنتخب المرشح وهو المنتخب الالماني .

منتخب ألمانيا الغربية عاني في الدور نصف النهائي أمام منتخب يوغوسلافيا بعد أن تخلف في الشوط الأول بهدفين مقابل لاشىء لكن كانت نقطة التحول هي دخول اللاعب الجديد ديتر موللر ( لا علاقة له بجيرد موللر ) لينجح ديتر في تسجيل هدف التعادل لمنتخب المانيا في الدقيقة 84 ثم يكمل الانجاز بهدفين آخرين في الوقت الضافي ليفوز منتخب ألمانيا 4/2 وشهادة ميلاد لديتر موللر في أولى مبارياته .

المباراة سارت على نفس سيناريو مباراة ألمانيا الغربية ويوغوسلافيا فقد نجح منتخب تشيكوسلوفاكيا في التقدم بهدفين لكن ديتر موللر سجل هدف للمنتخب اللماني في نهاية الشوط الأول وكان على الفريقين الأنتظار حتى الدقيقة 90 ليخطىء الحارس التاريخي لمنتخب تشيكوسلوفاكيا ايفو فيكتور في التصدى لكرة براند هيزينباين ويلجا الفريقين الى الوقت الأضافي الذي لم يحسم الموقف ليتجه الفريقين الى ركلات الترجيح ويضيع اولى هونيس احدى ركلات المنتخب الألماني ليتقدم انتونين بانينكا ويسجل الركلة الحاسمة للمنتخب التشيكي بطريقة رائعة من فوق الحارس ويرفع الكأس .



حقائق :

البطل : تشيكوسلوفاكيا

الوصيف : المانيا الغربية

الدولة المنظمة : يوغوسلافيا

الهداف : ديتر موللر ( المانيا الغربية ) – 4 أهداف



نتائج البطولة :

الدور نصف النهائي :

ألمانيا الغربية – يوغوسلافيا : 4/2

تشيكو سلوفاكيا - هولندا : 3/1

مباراة المركز الثالث :

هولندا – يوغوسلافيا : 3/2

المباراة النهائية :

تشيكوسلوفاكيا – ألمانيا الغربية : 2/2 ( 5/3 بركلات الترجيح )

منتخب البطولة :

أيفو فيكتور ( تشيكوسلوفاكيا )

يان بيفرنيك ( تشيكو سلوفاكيا )

رود كرول ( هولندا )

ياروسلاف بولاك ( تشيكو سلوفاكيا )

أنتون أوندارس ( تشيكوسلوفاكيا )

فرانز بيكنباور ( ألمانيا الغربية )

راينر بونهوف ( ألمانيا الغربية )

زيدنيك نيهودا ( تشيكوسلوفاكيا )

ديتر موللر ( ألمانيا الغربية )

أنتونن بانينكا ( تشيكوسلوفاكيا )

دراجان ديزايتش ( يوغوسلافيا )