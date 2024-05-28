مدرب سموحة السابق: هؤلاء اللاعبين من الأهلي تلقوا عروضا للاحتراف

هنأ الكابتن محمود إسماعيل، مدرب فريق سموحة السابق، مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بفوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه، قائلا: "الأهلي بابا أفريقيا".

وأشار إسماعيل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أنا والمسئول"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، إلى أن جماهير النادي الأهلي دعمت فريقها بقوة، معلقا: "منظر عظيم والجماهير وصلت الاستاد الساعة 1 الظهر، وربنا كلل جهود اللاعبين بالفوز"، لافتا إلى أن الناديين الأهلي والزمالك شرفوا مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مدرب فريق سموحة السابق، إن هناك معلومات تشير إلى تلقي اللاعب محمد عبد المنعم عروض من الدوري السعودي والدوري الإنجليزي، وكذلك تلقى إمام عاشور والشناوي ومروان عطية عروضا جيدة، معلقا: "في لاعيبة جاية لها عروض جامدة من النادي الأهلي".