محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمحور النعناعية وكورنيش كفر الزيات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مدينة كفر الزيات تشهد أعمال تطوير شاملة فى إطار الخطة الموضوعة للنهوض بالمدينة، وخلق محاور مرورية جديدة، وتطوير البنية التحتية، ورصف عدد من الشوارع، و توسعة الطرق للقضاء على الاختناقات المرورية و تيسير حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها في السابعة صباحا والتي تابع خلالها مشروعات الرصف والتطوير الجارية بكفر الزيات بحضور الأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور النعناعية الذى يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى بطول 3.5 كم ومتوسط عرض 12 م بنسبة تنفيذ بلغت 40%.



ووجه المحافظ، بالتنسيق بين شركات المرافق والمقاول لسرعة الانتهاء من المحور المروري .

وأكد محافظ الغربية، أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات هدفه تخفيف حركة سير سيارات النقل الثقيل على الطرق داخل المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير الوقت على مستخدميه.

وتابع المحافظ، أعمال التطوير الجارية بكورنيش كفر الزيات بطول 800م وعرض 12 م، وتتضمن أعمال التطوير تركيب بلدورات انترلوك وإنشاء مقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحرارى المطعم بالسيراميك، وإنشاء سور وتدبيش جسر النيل بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام رى دائم للأحواض وزرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالى ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن مشروع تطوير كورنيش كفر الزيات والذى كان يعانى من الإهمال لسنوات طويلة كان حلم طال انتظاره من أهالي كفر الزيات إلى أن قررت المحافظة تطويره، وذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات، وإضفاء الشكل الحضارى على شاطئ النيل وتوفير متنفس حضارى ومقاصد ترفيهية جديدة للأهالى فى الأعياد والمناسبات العامة.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد الاعمال الجارية في رصف وتطوير شارع الجيش بكفر الزيات من ميدان محمد نجيب حتى ميدان أوسكار، بطول 300 متر وعرض 25 مترا، حيث يتم إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة.

وأشار رحمي، إلى أن شارع الجيش من أكبر الشوارع التجارية والحيوية بكفر الزيات ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم.