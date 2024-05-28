ارتفاع النفط بفضل توقعات الطلب على الوقود الأمريكي

قبل اجتماع الأوبك

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، مدعومة بتوقعات لطلب قوي على الوقود من الولايات المتحدة خلال الصيف.

جاء قبل قرار بشأن سياسة الإنتاج من أوبك+ في اجتماعها المقرر في الثاني من يونيو.

ووفق لوكالة "رويترز"، بحلول الساعة 0329 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت تسليم يوليو 21 سنتا إلى 83.31 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر أغسطس الأكثر نشاطًا بمقدار 21 سنتًا إلى 83.09 دولارًا.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 78.90 دولارًا للبرميل، مرتفعة 1.18 دولارًا، أو 1.52%، عن إغلاق يوم الجمعة، بعد أن تم تداولها خلال عطلة أمريكية بمناسبة يوم الذكرى دون تسوية.

فيما ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% أمس في التعاملات التي وُصفت بالهادئة بسبب العطلات الرسمية في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع صعب بسبب أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم الثابت.

وقال بعض المحللين إن توقعات الطلب القوي على الوقود مع بداية موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة قدمت دعما للأسعار.

وعلى الرغم من الرأي العام القائل بأن أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول قد تؤدي إلى ضعف نمو الطلب على النفط، فإن "بيانات الحركة في الوقت الحقيقي تشير إلى أن نمو الطلب على النفط لا يزال صحيًا على نطاق واسع"، حسبما قال المحلل في بنك UBS جيوفاني ستونوفو في مذكرة للعملاء.

أما على جبهة السفر الجوي، أظهرت بيانات من شركة تحليلات الطيران OAG، ارتفاع أعداد المقاعد الأمريكية على الرحلات الداخلية لشهر مايو بنسبة 5٪ على أساس شهري وحوالي 6٪ على أساس سنوي إلى ما يزيد قليلاً عن 90 مليونًا، بشكل متجاوزة مستويات 2019.

وأضافت البيانات أن أعداد مقاعد الطيران الدولية لشهر مايو ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي إلى حوالي 14.2 مليون، مع ارتفاع المستويات أيضًا بنسبة 8% عن نفس الفترة من عام 2019.

وفي الوقت نفسه، ستتجه الأنظار أيضًا إلى الاجتماع القادم عبر الإنترنت لـ أوبك + في 2 يونيو، حيث يتوقع المتداولون والمحللون بقاء تخفيضات الإنتاج في مكانها ودعم الأسعار بشكل أكبر.