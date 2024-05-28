أحمد حلمي يكشف اللغز.. من هو شبيهه الحقيقي بعد حيرة الجمهور !

تصدر الفنان أحمد حلمي التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشره فيديو ظهر خلاله برفقة شاب يشبهه للغاية.

أحمد حلمي وشبيهه

وأثار أحمد حلمي الجدل بهذا الأمر وتسبب فى حيرة جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد حلمي

مليونا مشاهدة لفيديو أحمد حلمي

حيث نشر أحمد حلمي فيديو عبر حسابه الرسمي على "تيك توك" حقق أكثر من مليوني مشاهدة في يوم واحد.

أحمد حلمي وشبيهه

شبيه أحمد حلمي

وظهر حلمي خلاله برفقة شاب يشبهه للغاية، حيث قدما معاً مقطعا كوميديا لجزء من فيلم "الدادة دودي" للفنانة ياسمين عبد العزيز.

أحمد حلمي

وظهر الثنائي وهما يقولان "أنا مش كريم أنا كرم"، وبعدها يردد الآخر "أنا مش كرم أنا كريم"، وهو المقطع الذي قدمه الثنائي التوأم في الفيلم.

حيرة الجمهور

وقال أحمد حلمي أن الشاب الذي ظهر بصحبته، اسمه "محمد حلمي"، وأثار حيرة الجمهور إذا كان شقيق أحمد حلمي أم لا.

أحمد حلمي

حقيقة شبيه أحمد حلمي

وتم الكشف أن الشاب محمد حلمي الذي شارك إلى جوار الفنان أحمد حلمي في مقطع الفيديو، هو ابن شقيقه الراحل خالد حلمي، الذي توفي نهاية العام الماضي، بعد متاعب صحية في القلب، وتسبب رحيله في صدمة كبرى لحلمي.

أحمد حلمي

وكان أثار التشابه الكبير بين أحمد حلمي وابن شقيقه الجدل، خاصة أن الثنائي اختارا نفس المظهر وارتديا نظارة مشابهة لبعضهما البعض.



من ناحية أخري، يستعد النجم أحمد حلمي لعرض مسرحية "ميمو"، في موسم عيد الأضحى.

أحمد حلمي

نجاح ميمو فى موسم الرياض

وكان عرض حلمي مسرحية "ميمو" العام الماضي، بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، مشيدًا بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وأنه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها في جدة، وابها، والطائف، محققه نفس النجاح.

أحمد حلمي

أبطال المسرحية

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

وكان دعم الفنان أحمد حلمي القضية الفلسطينية خلال مسرحيته "تييت" التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن إنتاج حمدي بدر على مسرح أبو بكر الشدي.

أحمد حلمي

قصة تيت

حيث تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.



كما يقدم أيضا خلال الأحداث أغنية ترمز للتراث الفلسطيني يقول خلالها: "في فلسطين أرض خضراء معروفة بشجر الزيتون".

أحمد حلمي

أبطال تيت



ويشارك في بطولة العمل: هنا الزاهد وحمدي مرغني ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إنتاج حمدي بدر، إخراج هشام عطوة.