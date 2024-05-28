التعليم تعلن تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في المدارس اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، في المدارس.

وسيتم إتاحة رقم الجلوس واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان، وذلك استعداداً لانطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

إتاحة أرقام الجلوس على موقع وزارة التعليم



وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة أرقام الجلوس الثانوية العامة 2024 ومقر اللجان الخاصة للطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب الاستعلام من خلال البريد الموحد الخاص بالطالب، مشيرا إلى أنه في حالة لم يكن لديك بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024



- يوم الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.