اليوم.. قطع المياه عن مدينة سرس الليان بالمنوفية

لأعمال الصيانة..

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم الثلاثاء، عن مدينة سرس الليان والقرى التابعة للوحدة المحلية بالحامول وبعض قرى مركز منوف (صنصفط - زاوية رازين - بالمشط) من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة، لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة..

وفي سياق أخر - عقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، ‏اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، والمقرر عقدها فى العاشر من يونيو القادم، جاء بحضور طارق سعد وكيل المديرية، ومديري عموم الديوان، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر، ومديري الشئون المالية والإدارية بالإدارات.

حيث شدد الفولي على رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية.

وشدد خلال الاجتماع، على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.