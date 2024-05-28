حلمي بكر.. تعليق مؤثر من أرملة الراحل بعد الحكم على مدير أعماله

استغل مرضه للاستيلاء على أمواله

تصدر الراحل حلمي بكر التريند على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الحكم فى قضية مدير أعماله بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

قرار المحكمة

حيث قررت محكمة جنح العجوزة، حبسه 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه.

حلمي بكر

استغلال مرض حلمي بكر

وقامت النيابة العامة بالاستماع الى أقوال المحامى سامح ثابت وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

وكان محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.

حلمي بكر

تمنيت تواجد حلمي لسماع الحكم بنفسه

من جانبها علقت سماح القرشي أرملة الراحل حلمي بكر على حكم المحكمة قائلة: أشكر القضاء العادل على هذا الحكم، وكنت أتمنى أن يكون حلمي بكر موجودًا لسماع الحكم بنفسه.

حلمي بكر

اثبات تورطه فى عملية النصب

وأضافت فى تصريحات صحفية: قرار المحكمة يثبت تورط مدير أعماله في عملية النصب والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و180 ألف جنيه، مستغلا توكيل منحه إياه الموسيقار لإدارة أعماله.

حلمي بكر

معلومات عن حلمي بكر

قدم الموسيقار الراحل حلمي بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوى، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى.

كما قدم حلمي بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات فى العالم العربى، كما قدم نحو 48 لحنا لمسرحية غنائية اشهرها سيدتى الجميلة، وموسيقى فى الحى الشرقى، وحودايت.



حلمي بكر

خاض الموسيقار حلمي بكر، العديد من الصراعات والحروب ضد أغاني المهرجانات، كما دافع عن الأغنيات القيمة.



ووضع حلمي بكر الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات، ولم يكتف بذلك ولكنه ظهر بشخصيته الحقيقة فى 5 أعمال فنية آخرها فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى تم عرضه العام الماضي، وسبق وظهر بشخصيته فى مسلسل "عمر ودياب"، "المشخصاتي 2"، "عندليب الدقى"، "عدوية".

حلمي بكر

وكان رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير حلمي بكر بعد صراع طويل مع المرض، وشهد العزاء حضور عدد كبير من مجلس نقابة الموسيقيين لتقديم واجب العزاء، كما حضر مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الذي سيطرت عليه ملامح الحزن بشكل كبير.

حلمي بكر

كما حضر كل من الفنان حلمي عبد الباقي ونادية مصطفى وحماده أبو اليزيد وخالد بيومي وأحمد أبو المجد ومحمد عبد الله وعلاء سلامة وعلى الشريعي ومنصور هندي والدكتور عاطف إمام، وكان في مقدمتهم نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل الذي يتلقى واجب عزاء الراحل.

حلمي بكر

كما حضر العزاء أيضًا كل من الفنانة صفاء أبو السعود والمايسترو سليم سحاب والفنان إيهاب فهمي، والنجم علي الحجار.