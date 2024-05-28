الثلاثاء 28 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السبت المقبل.. مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعا لمواصلة فعالياته

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

الحوار الوطنى.. قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب .

txt

تعرف على مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد

مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة


وأوضح المنسق العام - في بيان اليوم  بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن التالي :-

 أولا : بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

ثانيا: المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

ثالثا: متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.

رابعا: ما يستجد من اعمال وموضوعات يرى اعضاء المجلس مناقشتها.

مواد متعلقة

تعرف على مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد

طائرات الاحتلال تقصف منزل فى حى الدرج شمالى قطاع غزة

الخارجية الروسية: بايدن ينسى دور الاتحاد السوفييتي في هزيمة النازية بسبب متلازمة التحريفية

وزير الشباب يوجه بتنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد للمرافق الرياضية بجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يستقبل نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن

الجريدة الورقية