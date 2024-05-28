تسلمت محكمة الاستئناف، ملف قضية البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال وشقيقته هاجر وزوجها تامر وذلك بعد قرار النيابة بإحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية، في تهمة تلقي أموال من العامة بحجة تشغيلها في تجارة السيارات على غير الحقيقة وذلك لتحديد موعد لمحاكمتهما.

الاستئناف تتسلم ملف البلوجر هدير عاطف وآخرين للمحاكمة بتهمة توظيف الأموال

تواجه المتهمة هدير عاطف وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.

وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام “بلوجر أزياء” وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام المتهمة بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع ربة منزل إثر حريق نشب داخل مطبخ شقتها بالهرم

كما لقيت ربة منزل مصرعها ما أدى إلى امتداد النيران إلى وجهها وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت متأثرة بإصابتها بحروق بنسبة 80 %.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل تعاني من أثار حريق بالوجه وأماكن متفرقة من الجسد وجرى التدخل طبيا لإنقاذ حياتها دون جدوى ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وبسؤال أسرتها أكدوا نشوب حريق نتيجة انفجار البوتاجاز مما أدى إلى اشتعال النيران في جسدها ولم تنجح محاولات إنقاذها.

أثارت جثة شخص عثر عليها معلقة داخل فيلا داخل أرقى كمبوند فى منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حالة من الخوف الشديد والذعر ، وتوالت النيابة التحقيق .

جثة معلقة داخل فيلا تثير الذعر في كمبوند بالشيخ زايد

وكانت البداية بتلقى أجهزة الأمن بمديرية امن الجيزة ، بلاغًا من إدارة الأمن الخاص بأحد الكمبوندات بالشيخ زايد بعثورهم على جثة لشخص معلقة داخل فيلته ملفوفًا من رقبته ما يرجح قيامه بإنهاء حياته شنقًا، ما أثار حالة من الخوف بين سكان المكان من جيرانه.

وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لسرعة كشف ملابسات الحادث، والتأكد من كونها عملية انتحار بعد سؤال أسرته وعمل التحريات اللازمة.