محافظ جنوب سيناء يصطحب وزير الشباب في جولة تفقدية بقرية التراث

اصطحب اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقهما محمد حماد البلوي نائب رئيس الاتحاد السعودي، والأمين العام للاتحاد الدولي للهجن، في جولة تفقدية بقرية التراث بمنطقة الهجن بشرم الشيخ الدولي، وذلك على هامش حضور فعاليات ختام ماراثون سباقات الهجن لموسم 2024 .

قرية التراث بمنطقة الهجن - شرم الشيخ..

وتفقدوا معرض المشغولات اليدوية، الذي تضمن ملابس من التراث السيناوي، واكسسوارات يدوية، ولوحات فنية، وفوانيس من الخرز وغيرها من المشغولات اليدوية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالمعروضات، مؤكدا حرص الوزارة على تبني هذه المواهب، إقامة معارض لهم داخل مراكز الشباب لمساعدتهم على التسويق.

ووجه وزير الشباب، بإنشاء كامب بقرية التراث، ليكون مركزا لتدريب الشباب على الحرف اليدوية والتدريبات الرياضية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتأهيل الشباب رياضيا وإعدادهم لسوق العمل.

واوضح محافظ جنوب سيناء، ان القرية التراثية تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، و تعد موطنًا لإحياء التراث السيناوي، بما يتضمنه من مشغولات يدوية بكافة أنواعها، و سوقا لترويج الأعشاب الطبية والعطرية التي تتميز بها المحاف، وهي تضم 4 مناطق هامة، الأولى منطقة ورش لتصنيع المعادن والفخار والمشغولات اليدوية بواقع 10 ورش، والثانية منطقة معارض لعرض المنتجات الفنية اليدوية، والثالثة منطقة إدارية تتضمن "مكاتب إدارية، مخازن، قاعة محاضرات متعددة الأغراض، قاعة عرض، حمامات"، والرابعة منطقة لاندسكيب وجداريات، ومسرح مكشوف ومطعم بدوي، ومشايات طولية وعرضية، وحدائق مفتوحة.

وأشار إلى أنه جرى إعدادها لتكون مركزا لعرض تراث الأسلاف ليصبح نافذة للأجيال المقبلة

و متحف مفتوح يحكي قصة التراث السيناوي، كما أنها مؤهلة لاستضافة العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية، وإحياء المهن اليدوية أمام السائحين من مختلف جنسيات العالم.