شباب القليوبية تطلق مبادرة "تكنولوجي هات" للعام الثاني على التوالي

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية - إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي مبادرة "تكنولوجي هات" للعام الثاني على التوالي لتدريب النشء على مجالات الحاسب الآلي اون لاين للفئة العمرية من 8 : 16 سنة في مجالات ( windows _ excel _ power point _ coding _ canava )، وذلك خلال الفترة من 1 / 6 / 2024 وحتى 1 / 9 / 2024 على أن يكون التدريب لمده ثلاث أيام أسبوعيا في فترات صباحية ومسائية .

مبادرة "تكنولوجي هات" ..

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن المبادرة تتم برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمواكبة التطور التكنولوجي ومساعدة الأجيال الجديدة في مواجهة التحديات والتطوارات السريعة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي فيما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الوزارة.

تسعى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إلى إطلاق مبادرات وبرامج تقدم خدمات أفضل للنشء والشباب في العديد المجالات التي تهدف لرفع الوعي الثقافي والتكنولوجي لدى النشء والشباب ، تأكيدا على الدور المجتمعي والتوعوي الذي تلعبه الشباب والرياضة لتأهيل النشء والشباب للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ليس فقط في النواحي الرياضية بل وفي نشر الوعي الثقافي والتوعوي والفني والتكنولوجي .

يقوم بالتدريب مجموعة من المدربين المتخصصين في مجالات البرمجة والتحول الرقمي ، لتحقيق أقصى استفادة للنشء واستثمار الاجازة الصيفية فب التعلم عن بعد “اون لاين” مما يساهم في تعليم الطفل أهمية استثمار الوقت واستخدام التكنولوجيا في التحصيل الدراسي والاستفادة العلمية ، وللراغبين التسجيل عبر اللينك https://forms.office.com/r/WbpaApt91W للتواصل وشرح اليات التدريب .