روائع الأدب القضائي بنادي أدب الإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الاسماعيلية، الندوة الاسبوعية لنادى ادب الاسماعيلية، ضمن الانشطة الادبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن

حيث استضاف نادى أدب الإسماعيلية، في ندوته الاسبوعية المستشار بهاء المرى رئيس محكمة جنايات المنصورة وعضو اتحاد كتاب مصر والنائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب، والدكتور حسن يوسف مستشار رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور جمال زاهر.



حيث درات الندوة عن ( روائع الادب القضائي) والذى اولي سعاده المستشار بهذا اللون الادبي والذى يحوى علي كثير من المرافعات والاحكام التي ألقت بطريقة سردية أدبيه تجعلها ماده خصبة لنوع جديد من انواع الادب بما تقدمه من رسائل ومواقف انسانية مؤثره وحقيقة.

حيث القي المستشار بهاء عدد من المرافعات لوكلاء النيابة ومحامين في اصرار احكامهم بطريقة ادبية رائعة تكشف جوانب القضية واساتها الانسانية.

من جنب آخر رحب الدكتور حسن سلطان رئيس نادى أدب الإسماعيلية بالنائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، والتي أشادت بدور القضاء المصري الشامخ في تحقيق العدالة ثم محاضرة المستشار الجليل بهاء المري والتي احتوت على نماذج من مرافاعات وأحكام تعد سردية أدبية بامتياز، ثم كلمة عميد الأدب والفكر الدكتورحسن يوسف مستشار رئيس جامعة قناة السويس والذي طالب بأهمية عمل دراسات علمية على هذة الروائع من الأدب القضائي.

ثم كلمة الدكتور جمال زاهر والذي أشار إلى وجود هذا النوع من الأدب القضائي بشكل عفوي كحادثة المرأة، التي جاءت تشكو زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم كلمة الشاعر الكبير، والذي أشار إلى أحكام المستشار في بعض القضايا والتي تعد أدبية بامتياز .