وكيل صحة القليوبية يجري جولة مرورية بمركز طب أسرة الأحراز

في اطار المتابعه المستمرة لسير العمل داخل المنشات الصحية، وبناءا على توجيهات الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قام الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة بعمل جولة مرورية في ساعات متاخرة من مساء امس تفقد خلالها وحده طب الأسرة بالاحراز.

والمدرجه ضمن خطه تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأثناء المرور انتقد وكيل المديرية عدم الانضباط الاداري مما استدعى تكليف مدير الادارة الصحية بشبين القناطر باستدعاء الطاقم الطبي النوباتجي لاستئناف سير العمل والتاكيد على المتابعة المستمرة من قِبل فريق اشراف الادارة للتاكد من الانضباط الاداري علي مدار اليوم.

خطه تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية..

كما قام بالمرور علي الحضانات الملحقة بمركز طب الأسرة بالأحراز وتأكد من انتظام سير العمل بها.

وفي نفس السياق قام وكيل المديرية بعمل جولة تفقدية بمستشفى شبين القناطر المركزي تفقد خلالها قسم الاستقبال والطوارئ وتاكد من تواجد الفريق الطبي النوباتجي ومن توافر الادوية والمستلزمات الخاصة بالطوارئ، وقام بالمرور على اقسام المستشفى المختلفه وتاكد من انتظام سير العمل داخل الحضانات والرعايات المركزة.

بالاضافة الي تفقد بنك الدم والتأكد من توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته.