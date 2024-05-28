انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى 34 درجة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو، إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ليصبح الطقس حار نهارا معتدل ليلا، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة.

ويسود المحافظة طقس معتدل ليلا وفي الساعات الأخيرة من الليل التى تشهد إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل في الصباح الباكر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 33 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 23 درجة مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح، والتي تشهد أجواء معتدلة.

إستمرار نشاط الرياح وأجواء مناسبة لممارسة الرياضات المائية بالفيوم ..

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 30 كيلو متر في الساعة، وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إنخفاضا ملحوظا خلال هذه الفترة، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر مع إستمرار نشاط الرياح وبقاء الطقس حار نهارا معتدل ليلا، واستمرار نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس حار نهارا معتدل ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، وخاصة خلال فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ونصحت الهيئة المواطنين بإرتداء الملابس الصيفية الفضفاضة، وعدم التعرض لاشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وعدم ارتداء الملابس الداكنة، ووضع غطاء على الرأس، والاكثار من تناول المشروبات الباردة، واصطحاب زجاجات المياه حال التواجد تحت أشعة الشمس.