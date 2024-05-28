ألمانيا تخصص مساعدات إضافية لسكان قطاع غزة بقيمة 39 مليون يورو

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية تخصيص مساعدات إضافية لسكان قطاع غزة بقيمة 39 مليون يورو.

قالت الخارجية الألمانية في بيان لها بهذا الصدد، يوم الاثنين، إن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا. ولتخفيف المعاناة قامت ألمانيا بزيادة المساعدات الإنسانية بعدة أضعاف".

وأشارت إلى أن الـ 39 مليون يورو المخصصة ستنفق على شراء مستشفيات متنقلة وأنظمة تنقية للمياه.

وبلغ إجمالي حجم المساعدات الإنسانية لفلسطين نحو 289 مليون يورو، منها 214 مليون يورو مساعدات جديدة منذ 7 أكتوبر عام 2023.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهورت على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل ردا على هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر، والتي لا تزال مستمرة.

الجزائر تطالب مجلس الامن بعقد جلسة طارئة لبحث احداث رفح

قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة إسرائيلية أوقعت عشرات القتلى والمصابين في مخيم للنازحين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.

وقد شنت القوات الإسرائيلية مساء أمس الأحد هجوما استهدف مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح، ما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

غوتيريش..الهجمات الاسرائيلية على رفح تقتل مئات الابرياء ولايوجد امان فى غزة

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الضربة الإسرائيلية على مدينة رفح، وقال إن الهجوم "قتل مئات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".

وأضاف الأمين العام أنطونيو غوتيريش في منشور على منصة "إكس": "لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب وضع حد لهذه الفظائع".

وفي وقت سابق أعرب العديد من الدول العربية عن إدانتها الشديدة لقصف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح ما أسفر عن مقتل 40 مدنيا وإصابة العشرات.

الخارجية الكندية ..نشعر بالفزع من مقتل المدنين فى رفح وندعو لوقف اطلاق النار

صرحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بأن أوتاوا تشعر "بالفزع" إزاء الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 45 شخصا في مخيم نازحين في مدينة رفح، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضافت جولي في تغريدة على منصة "إكس": "لا تدعم كندا عملية عسكرية إسرائيلية في رفح. لا بد أن ينتهي هذا المستوى من المعاناة الإنسانية".

وفي السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في منشور على صفحته على منصة "إكس" إسرائيل إلى الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية ووقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل عاجل.

وقد استهدف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين غرب مدينة رفح مساء الأحد، وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين، وكان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ويشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي يوميا موقعا آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.

بوتين..منظمى الهجمات الارهابية على روسيا أخطأوا في حساباتهم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن منظمي الهجمات الإرهابية على أراضي روسيا الاتحادية أخطأوا في حساباتهم، ويواجه المخربون تصديا وردا شديدا.

وفي تهنئته بيوم حرس الحدود، أشار رئيس الدولة إلى أن المحاولات المتكررة لاقتحام الأراضي الروسية من قبل مجموعات من المرتزقة والخونة ومجموعات التخريب المعادية تم إحباطها إلى حد كبير بفضل تفاني قوات حرس الحدود.

وأضاف: "بفضل تفاني وتصميم حرس الحدود (الروسي) تم إلى حد كبير إحباط المحاولات المتكررة لاقتحام الأراضي الروسية من قبل عصابات المرتزقة والخونة ومجموعات التخريب التابعة للعدو، وأولئك الذين خططوا لهذه الهجمات الإرهابية على أراضينا أخطأوا في حساباتهم وواجهوا تصديا شديدا".

دميتري..روسيا تحقق النتائج العسكرية فى المستقبل

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن روسيا ستحقق قريبا النتائج التي تحتاجها في العملية العسكرية الخاصة، مشددا على أن البلاد لا تسعى إلا إلى النصر وسوف تحققه.

وقال ميدفيديف في حديثه مع العسكريين خلال زيارة إلى ميدان التدريب العسكري بيسوتشنينسكي في منطقة لينينغراد: "أنا واثق من أنه بفضل العسكريين مثلكم، وبفضل ضباط المستقبل، سنحقق النتائج التي نحتاجها في المستقبل القريب جدا"، مضيفا أن "هذه النتائج واضحة لكم أيضا، نحتاج فقط إلى النصر وسنحقق هذا النصر".

وشدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على أهمية أن يخضع الجنود الآن للتدريب في ساحة التدريب ويتلقوا المعرفة اللازمة، مشيرا إلى أنه "في ظروف العمل القتالي وبشكل عام على خط الجبهة، فإن المهارات التي اكتسبتَها لا تقدر بثمن، وهذا سينقذ ليس فقط حياتك أنت، بل أيضا حياة مرؤوسيك".

وشكر ميدفيديف جميع المواطنين الروس الذين ساعدوا على الجبهة وقال: "أود أن أعرب مرة أخرى عن امتناني نيابة عن قيادة البلاد ووزارة الدفاع لجميع مواطنينا الذين يساعدون على الجبهة، وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين يشترون الطائرات المسيرة، الذين يعلمون كيفية استخدامها في ظروف القتال، والذين يساعدون في الخطوط الأمامية".

وأضاف: "[أود أن أعرب عن الامتنان] لجميع المتطوعين لدينا، وفي هذه الحالة المتطوعون هم في الحقيقة البلد بأكمله، لأن البلد بأكمله يساعد على الانتصار".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".