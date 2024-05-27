وزير خارجية الأردن لنظرائه الأوروبيون: نحذر من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، على أهمية وضوح الموقف الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة والتصدي لاستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين.

كما شدد على ضرورة وضع المنطقة على مسار حقيقي نحو حل الصراع بناءً على حل الدولتين، الذي يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات خلال لقاء الصفدي اليوم مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، حيث شارك في عدة اجتماعات مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في فلسطين والشرق الأوسط.

كما شارك في مؤتمر بروكسل الثامن المخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

خلال لقاءاته، حذر أيمن الصفدي من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في عدوانها على قطاع غزة، معتبراً ذلك تحدًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وللمجتمع الدولي بأسره.

أكد أن هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والعدوانية لا تؤثر فقط على الفلسطينيين بل تعرقل أيضًا جهود تحقيق السلام في المنطقة.

وثمّن الصفدي، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، التغيير الإيجابي الواضح في مواقف الدول الأوروبية تجاه العدوان على غزة، مشددًا على أهمية التحرك الفاعل لحل الصراع في المنطقة.

وأكد الصفدي إدانة المملكة للهجوم الوحشي على النازحين الفلسطينيين في الخيام التي أعلنت إسرائيل عنها مناطق آمنة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 فلسطينيًا.

تناولت اللقاءات التي جرت بين الصفدي ونظرائه الأوروبيين أزمة اللجوء السوري، والجهود المبذولة لتوفير الدعم الدولي الضروري للنازحين والدول المستضيفة، بهدف تحسين ظروف عيش اللاجئين.

أكد الصفدي على أهمية استمرار تقديم الدعم اللازم للنازحين حتى يتم حل قضية اللجوء، وحتى يتسنى لهم العودة إلى بلدهم بطريقة طوعية وآمنة.

وشملت اللقاءات، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ووزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، ووزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، ووزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل، والمفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.