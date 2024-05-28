اصابة 5 أشخاص في مشاجرة أبناء عمومة بسوهاج

خلافات الأرض الزراعية ..

شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات على قياس قطعة أرض زراعية نتج عنها إصابة 5 أشخاص بجروح رضية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفتي سوهاج العام والجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص طرفيها كل من :- طرف أول "عماد . م . ع . م" 39 سنة حاصل علي ليسانس مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس ونجل عمومته "جبريل . ع . ا . ا" 59 سنة عامل مصاباً بكدمة باليد اليمني ونجل الثاني "هشام . ج . ع . ا" 23 سنة عامل مصاباً بجروح بالذراعين وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج .

وطرف ثان "هيثم محمود . ع . ع" 29 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ ونجل عمومته "حامد . ا . ا . م" 33 سنة سائق مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول [ عصا شوم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلاف على قياس قطعة أرض زراعية بذات الناحية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

حادث اصطدام سيارة ملاكي ..

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل بسبب انحراف السيارة الثانية فجأة نتج عنه إصابة نتج عنه إصابة قائدي السيارتين ومقاول كان برفقة قائد السيارة الثانية بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز.



إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "عبد الباسط . ا . م . ب" 60 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم بمركز البلينا اصطدم بالسيارة ربع نقل قيادة "حسام . ث . م . ح" 28 سنة سائق ومقيم دائرة المركز حال انحراف السيارة الثانية فجأه للدخول لمدينة دار السلام .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة الأولي بإشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات بالصدر والكتف الأيمن وقائد السيارة الثانية بجرح رضي بفروة الرأس ومرافق قائد السيارة الأولى "وائل . م . ا . ا" 44 سنة مقاول يقيم بدائرة قسم جرجا بإشتباه كسر بالساق اليسري وجرح بالجبهة وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائدي المركبتين والمصاب قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .